Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, UBND TPHCM cam kết đồng hành chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, xây dựng một chính quyền hành động, liêm chính và phục vụ.

Sáng 29-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM).

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Cùng dự có 500 đại biểu chính thức.

Cầu nối quan trọng giữa người dân với chính quyền

Tại đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày tham luận về cơ chế, chính sách của UBND TPHCM tạo điều kiện thuận lợi để củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng chính quyền thành phố gần dân, sát dân, phục vụ dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi các đại biểu đến dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí nhấn mạnh, UBND TPHCM luôn xác định nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp là chủ thể, là mục tiêu, là đối tượng thụ hưởng của mọi chính sách.

Trong những năm qua, UBND TPHCM luôn đồng hành và xem MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của TPHCM là “cầu nối” đặc biệt quan trọng giữa nhân dân với chính quyền, là lực lượng nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trò chuyện với các đại biểu đến dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Việc phối hợp, tạo điều kiện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hoạt động không chỉ là trách nhiệm, mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng một chính quyền “gần dân, sát dân, của dân, do dân và vì dân”.

Vì vậy, trong thời gian qua, UBND TPHCM đã tập trung triển khai các cơ chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thực sự phát huy vai trò nòng cốt của mình.

6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Để củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ dân, Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa UBND TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM theo hướng thực chất, hiệu quả hơn, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ đầu mối.

Đồng thời, tăng cường tổ chức các đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo thành phố với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM, các chức sắc tôn giáo, kiều bào, doanh nghiệp và nhân dân. Qua đó, chính quyền thành phố có thêm kênh “lắng nghe hơi thở của cuộc sống”, lắng nghe những bức xúc của người dân để xem xét, giải quyết kịp thời.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thiết lập hệ thống tiếp nhận - xử lý - phản hồi kiến nghị nhân dân theo thời gian thực, tích hợp với cổng dịch vụ công và ứng dụng đô thị thông minh.

Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng và quản lý đô thị. Tạo cơ chế để nhân dân hiến kế, phản biện, đóng góp trực tiếp vào quy hoạch không gian đô thị, giao thông, môi trường, chỉnh trang nhà ở.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; xem đây là thước đo sự hài lòng của người dân; đánh giá sự hài lòng của người dân gắn với trách nhiệm người đứng đầu. TPHCM phấn đấu nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về cải cách hành chính.

Tăng cường các chính sách an sinh - xã hội, lấy người dân làm trung tâm. Mở rộng chính sách hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân; khuyến khích phát triển thiết chế văn hóa phục vụ người lao động. Tập trung nâng cao chất lượng y tế cơ sở, trường học công lập, dịch vụ xã hội cơ bản để giảm chênh lệch giữa các khu vực trong thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, xây dựng đội ngũ cán bộ “trọng dân - gần dân - hiểu dân - vì dân”. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thực tiễn, kỹ năng làm việc với nhân dân, kỹ năng số. Thực hiện mạnh mẽ luân chuyển cán bộ xuống cơ sở để rèn luyện, qua đó hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng thời, tôn vinh, nhân rộng những điển hình “dân vận khéo”, cán bộ tận tụy vì dân; xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái đạo đức công vụ.

Để TPHCM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân thành phố và cả nước, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, yếu tố quyết định vẫn là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân.

Đặc biệt, TPHCM có quy mô 14 triệu dân, khối đại đoàn kết toàn dân càng trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất, quyết định sự ổn định chính trị, đồng thuận xã hội và phát triển.

Trong thời gian tới, UBND TPHCM cam kết đồng hành chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, xây dựng một chính quyền hành động - liêm chính - phục vụ. Trong đó, xem người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể phục vụ; doanh nghiệp là nguồn lực, động lực của sự phát triển. “Mỗi ý kiến đóng góp của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, mỗi tiếng nói của người dân chính là “mệnh lệnh” để UBND TPHCM điều chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành”, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định.

VĂN MINH - THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI - TÂM TRANG