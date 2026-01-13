Chính trị

Nhân sự

Ông Bùi Thế Duy làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

SGGPO

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Thế Duy
Tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Thế Duy

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11-1-2026.

Ông Bùi Thế Duy sinh năm 1978, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học. Trước tháng 4-2018, ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn; Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 12-4-2018, ông Bùi Thế Duy được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Bùi Thế Duy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin liên quan
LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Bùi Thế Duy Tháng 4-2018 Năm 1978 Bộ Khoa học và Công nghệ Quê quán XIII Tin học Trung ương Đoàn Bổ nhiệm Đại hội đại biểu toàn quốc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn