Ông Bùi Thế Duy làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Thế Duy

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11-1-2026.

Ông Bùi Thế Duy sinh năm 1978, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học. Trước tháng 4-2018, ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn; Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 12-4-2018, ông Bùi Thế Duy được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Bùi Thế Duy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin liên quan Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL

LÂM NGUYÊN