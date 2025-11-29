Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Tại hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 29-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM).

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Cùng dự có 500 đại biểu chính thức.

Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, đã hiệp thương 146 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương cử 8 Phó Chủ tịch chuyên trách và 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gồm các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM; Ngô Minh Hải, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM; Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; đồng chí Phan Hồng Ân và đồng chí Phạm Minh Tuấn.

Các đại biểu dự hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 30 đại biểu chính thức theo phân bổ của Trung ương và 2 đại biểu dự khuyết.

Ra mắt Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, báo cáo tại đại hội, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và thành phố.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát huy dân chủ, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, nâng cao vai trò giám sát. Các phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên phát động đã được triển khai rộng khắp, đạt nhiều kết quả tích cực.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền rộng rãi các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc liên tục bị ảnh hưởng bởi nhiều cơn bão, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã kêu gọi, tổ chức các hoạt động cứu trợ với tinh thần “nhân dân thành phố chung sức một lòng hướng về đồng bào bị bão lũ”.

Để phát huy mạnh mẽ vai trò trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM xác định 6 chương trình hành động cụ thể, 1 đột phá, 2 trọng tâm và 3 trọng điểm.

Cụ thể, 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2025-2030 trong đó: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội…

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, “Mặt trận số - Bình dân học vụ số” là một trong những đột phá quan trọng của nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, xác định trọng tâm là thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tham gia thực hiện hiệu quả các nghị quyết trụ cột và nghị quyết chuyên đề của Trung ương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM xác định 3 trọng điểm gồm: Xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp; nâng cao vai trò trong việc thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội; xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn.

