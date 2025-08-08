Sun PhuQuoc Airways và Amadeus ký kết hợp tác chiến lược, nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không do Sun Group đầu tư và phát triển, chính thức công bố hợp tác chiến lược với Amadeus IT Group (Amadeus) - tập đoàn công nghệ hàng không, du lịch hàng đầu thế giới. Thỏa thuận này không chỉ nhằm xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại mà còn là bước đi chiến lược giúp hãng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, tiếp cận mạng lưới phân phối và khách hàng trên toàn cầu.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ giữa hai bên, Amadeus sẽ đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways trên các lĩnh vực trọng yếu: triển khai hệ thống dịch vụ hành khách (Passenger Service System - PSS); phát triển hệ sinh thái bán hàng - khách hàng thân thiết, hướng tới cá nhân hóa toàn bộ hành trình; tích hợp các giải pháp vận hành nâng cao gồm SkyWORKS Suite và Revenue Accounting (Kế toán Doanh thu).

Với hệ thống PSS, Sun PhuQuoc Airways sẽ được trang bị các phân hệ đặt chỗ (Reservation), quản lý chuyến bay (Inventory) và làm thủ tục tại sân bay (DCS). Đây là hệ thống đã được tin dùng bởi hàng trăm hãng hàng không 5 sao trên toàn thế giới, giúp kết nối hãng với hệ thống phân phối quốc tế, đồng thời tối ưu hoá hoạt động khai thác và mở rộng thị trường. Công nghệ này cho phép Sun PhuQuoc Airways tiếp cận khách hàng toàn cầu, tối đa hóa doanh thu, và đặt nền tảng hệ thống để phát triển thành hãng bay quốc tế trong tương lai.

Song song với PSS, Amadeus sẽ hỗ trợ Sun PhuQuoc Airways triển khai hệ sinh thái toàn diện về bán hàng và khách hàng thân thiết, tích hợp các điểm chạm trong hành trình bay nhằm phân tích dữ liệu, cá nhân hoá trải nghiệm và thiết kế chương trình đồng hành dài hạn với từng nhóm khách. Giải pháp này đặt nền tảng cho một chuẩn mực bay mới, linh hoạt, hiện đại và đặt khách hàng lên hàng đầu.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Sun PhuQuoc Airways và Amadeus

Đặc biệt, Sun PhuQuoc Airways cũng sẽ ứng dụng giải pháp SkyWORKS – một công cụ soạn thảo lịch trình thông minh giúp quản lý toàn bộ quy trình tạo lịch trình chuyến bay. SkyWORKS cung cấp nhiều chế độ xem để đánh giá các kịch bản kinh doanh khác nhau, cho phép Sun PhuQuoc Airways tạo lịch trình chuyến bay hợp lý một cách linh hoạt. Bên cạnh đó, nền tảng Revenue Accounting (Kế toán Doanh thu) của Amadeus sẽ được tích hợp để theo dõi doanh thu theo thời gian thực, kiểm soát và đối soát dữ liệu tài chính một cách chính xác, nhanh chóng và minh bạch – đặt nền móng cho một hệ thống tài chính hiện đại, hiệu quả và có khả năng mở rộng quy mô bền vững.

Với sứ mệnh góp phần đưa Phú Quốc vươn tầm thế giới, Sun PhuQuoc Airways lựa chọn hợp tác chiến lược cùng Amadeus để nhanh chóng thiết lập một nền tảng vận hành, phân phối và trải nghiệm khách hàng theo đúng chuẩn mực quốc tế.

Amadeus là tập đoàn công nghệ toàn cầu với sứ mệnh nâng tầm trải nghiệm du lịch. Có mặt tại 190 quốc gia, Amadeus hợp tác cùng khách hàng và đối tác trên toàn thế giới để giải quyết những thách thức lớn nhất của ngành, nhằm tạo ra những tác động tích cực từ du lịch đối với thế giới. Hệ thống phục vụ hành khách Altéa (PSS) của Amadeus hiện đang được tin dùng bởi nhiều hãng hàng không hàng đầu như Singapore Airlines, Qatar Airways, Lufthansa, British Airways và Air France-KLM. Đây cũng là hệ thống tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành, được các hãng bay chọn lựa nhờ khả năng tích hợp đa kênh mạnh mẽ, tính năng cá nhân hóa nâng cao và hiệu quả vận hành vượt trội.

Ông Nguyễn Mạnh Quân - Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways cho biết: “Tầm nhìn của Sun PhuQuoc Airways là kiến tạo một hành trình nghỉ dưỡng trên không, nơi mỗi trải nghiệm đều được cá nhân hóa, giàu cảm xúc và kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp của Sun Group. Việc lựa chọn Amadeus, nền tảng công nghệ được các hãng bay 5 sao hàng đầu tin dùng, là bước đi chiến lược để chúng tôi không chỉ mang đến dịch vụ xuất sắc mà còn vươn ra thế giới, tiếp cận mạng lưới phân phối toàn cầu và đưa du khách quốc tế đến gần hơn với vẻ đẹp của Phú Quốc và Việt Nam.”

Về phía Amadeus, ông Javier Laforgue, Phó Chủ tịch Điều hành, Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Amadeus, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi trở thành đối tác công nghệ được Sun PhuQuoc Airways tin tưởng lựa chọn ngay từ những bước khởi đầu quan trọng. Với nền tảng dữ liệu thông minh và cách tiếp cận thiết kế linh hoạt theo mô-đun, Amadeus mong muốn hỗ trợ hãng không chỉ vận hành hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên, mà còn từng bước mở rộng thành công, khẳng định vị thế trong lĩnh vực hàng không nghỉ dưỡng đầy tiềm năng.”

Phú Quốc đang vươn mình thành điểm đến giải trí nghỉ dưỡng quốc tế hàng đầu

Việc hợp tác giữa Sun PhuQuoc Airways và Amadeus được công bố trong bối cảnh không chỉ Phú Quốc đang vươn mình trở thành điểm đến giải trí - nghỉ dưỡng quốc tế hàng đầu, mà ngành hàng không – du lịch châu Á cũng đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ.

7 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đã đón hơn 5,2 triệu lượt khách, tăng 31,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 980.000 lượt, tăng mạnh 74,1%. Doanh thu từ du lịch trên toàn địa bàn đạt 24.866 tỷ đồng, tăng 93,6%.

Phú Quốc cũng đang được truyền thông quốc tế hết sức quan tâm, khi đặc khu mới của Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC 2027). Trong bức tranh đó, một hãng hàng không cất cánh từ đảo Ngọc, với những tiện ích được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến bậc nhất sẽ góp phần gia tăng trải nghiệm, tạo ấn tượng và thiện cảm đặc biệt cho du khách từ khắp nơi trên thế giới, ngay từ những giây phút đầu tiên họ có nhu cầu đặt vé tới “hòn đảo đẹp thứ hai thế giới sau Maldives” do tạp chí du lịch nổi tiếng toàn cầu Travel & Leisure bình chọn.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được mở rộng phục vụ Hội nghị APEC 2027

Cùng với sự tăng trưởng vượt trội của riêng điểm đến Phú Quốc thì trong 4 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 7,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo Xu hướng Du lịch 2025 của Amadeus cũng chỉ ra rằng 35% tổng chi tiêu du lịch toàn cầu đến từ khu vực châu Á, và khu vực này được dự báo sẽ tăng 50% số lượng hành khách không trong vòng 15 năm tới. Trên nền tảng công nghệ hiện đại cùng chiến lược phát triển bền vững, sự hợp tác giữa Sun PhuQuoc Airways và Amadeus được kỳ vọng sẽ tạo nên chuẩn mực mới trong lĩnh vực hàng không nghỉ dưỡng – nơi mỗi hành trình bay là một trải nghiệm đẳng cấp, liền mạch từ bầu trời đến mặt đất.