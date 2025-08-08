Tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ tại concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim"

Chương trình chính luận "Tổ quốc trong tim" sẽ có sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 để tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) mà đơn vị vừa tham gia.

Các quân nhân tích cực tập luyện

Ngày 8-8, Ban Tổ chức chương trình chính luận "Tổ quốc trong tim" thông tin, 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) sẽ tham gia chương trình như điểm nhấn đặc biệt.

Quang cảnh sân khấu "Tổ quốc trong tim" từ trên cao

Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức, sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 10-8 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội).

68 quân nhân mang trong mình những phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, các chiến sĩ sẽ góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước trong đêm nhạc nghệ thuật chưa từng có.

Một số hình ảnh luyện tập của 68 quân nhân tại sân khấu chương trình "Tổ quốc trong tim".

Chương trình nghệ thuật chính luận là sự kiện văn hóa - chính trị chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình “Tổ quốc trong tim” là khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả cùng đứng dậy, hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sân vận động và đồng thanh hát Quốc ca

Chương trình sẽ có sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga)

Sáng 8-8, 68 quân nhân đang tích cực luyện tập

Đây là những quân nhân được lựa chọn từ hàng nghìn cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Các quân nhân tích cực luyện tập cho đêm nghệ thuật được cho là rất hoành tráng

ĐỖ TRUNG