Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ tại concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim"

SGGPO

Chương trình chính luận "Tổ quốc trong tim" sẽ có sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 để tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) mà đơn vị vừa tham gia.

Các quân nhân tích cực tập luyện

Ngày 8-8, Ban Tổ chức chương trình chính luận "Tổ quốc trong tim" thông tin, 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) sẽ tham gia chương trình như điểm nhấn đặc biệt.

DJI_0089.JPG
Quang cảnh sân khấu "Tổ quốc trong tim" từ trên cao

Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức, sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 10-8 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội).

68 quân nhân mang trong mình những phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, các chiến sĩ sẽ góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước trong đêm nhạc nghệ thuật chưa từng có.

Một số hình ảnh luyện tập của 68 quân nhân tại sân khấu chương trình "Tổ quốc trong tim".

IMG_0139.jpg
Chương trình nghệ thuật chính luận là sự kiện văn hóa - chính trị chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình “Tổ quốc trong tim” là khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả cùng đứng dậy, hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sân vận động và đồng thanh hát Quốc ca
DJI_20250808070608_0093_D_VANI.jpg
DJI_20250808080440_0131_D_VANI.jpg
Chương trình sẽ có sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga)
DJI_20250808080520_0137_D_VANI.jpg
Sáng 8-8, 68 quân nhân đang tích cực luyện tập
DJI_20250808070939_0099_D_VANI.jpg
DJI_20250808080400_0127_D_VANI.jpg
DJI_20250808080003_0112_D_VANI.jpg
IMG_0023.jpg
Đây là những quân nhân được lựa chọn từ hàng nghìn cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
IMG_0109.jpg
IMG_0059.jpg
IMG_0004.jpg
Các quân nhân tích cực luyện tập cho đêm nghệ thuật được cho là rất hoành tráng
ĐỖ TRUNG

