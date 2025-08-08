Tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ tại concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim"
SGGPO
Chương trình chính luận "Tổ quốc trong tim" sẽ có sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 để tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) mà đơn vị vừa tham gia.
Ngày 8-8, Ban Tổ chức chương trình chính luận "Tổ quốc trong tim" thông tin, 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) sẽ tham gia chương trình như điểm nhấn đặc biệt.
Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức, sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 10-8 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội).
68 quân nhân mang trong mình những phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, các chiến sĩ sẽ góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước trong đêm nhạc nghệ thuật chưa từng có.
Một số hình ảnh luyện tập của 68 quân nhân tại sân khấu chương trình "Tổ quốc trong tim".