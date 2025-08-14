Chính trị

Tái hiện trọn vẹn cuộc đời và sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

SGGPO

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 - 1-7-2025), Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”, nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp lớn lao của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Triển lãm mở cửa từ nay đến hết ngày 31-12 tại Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng (Hà Nội).

Triển lãm đã tái hiện trọn vẹn cuộc đời và sự nghiệp của người lãnh đạo kiên định, gắn bó cả đời với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước.

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật quý tại triển lãm tái hiện sinh động từng giai đoạn lịch sử gắn với tên tuổi của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, từ tuổi thơ ở Hưng Yên, những năm tháng hoạt động cách mạng sôi nổi, thời kỳ sát cánh cùng đồng bào miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, đến khi đảm nhận trọng trách Tổng Bí thư, khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới.

Việc tổ chức triển lãm lần này là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

>>>Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm:

NVL1.jpg
NVL2.jpg
NVL3.jpg
NVL4.jpg
NVL5.jpg
Tin liên quan
HUY CƯỜNG

Từ khóa

Nguyễn Văn Linh Hiện vật Người lãnh đạo Kháng chiến chống Mỹ Tái hiện Triển lãm Kiên định Tổng Bí thư

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn