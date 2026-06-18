Văn hóa

Tạm hoãn bế mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 do mưa

SGGPO

Do ảnh hưởng của mưa, Ban tổ chức Festival Huế 2026 quyết định tạm hoãn chương trình bế mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026, dự kiến diễn ra vào tối 18-6.

Tạm hoãn bế mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 vì mưa bất thường
Tạm hoãn bế mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 vì mưa bất thường

Chiều 18-6, Ban tổ chức Festival Huế 2026 cho biết, do ảnh hưởng trời mưa bất thường nên đơn vị này quyết định tạm hoãn chương trình Bế mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026, dự kiến diễn ra tối cùng ngày.

Ban tổ chức sẽ có thông tin mới nhất về chương trình trong thời gian tới, thông qua các kênh chính thức.

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Các nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn tại Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026

Như Báo SGGP đã thông tin, tại không gian sân khấu bờ sông Hương trước Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 diễn ra vào các buổi tối từ ngày 13 đến 18-6.

Chương trình kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc của Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Toàn bộ chương trình phục vụ miễn phí người dân và du khách.

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Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 phục vụ miễn phí hàng ngàn lượt du khách và người dân mỗi đêm

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2026 cho biết, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 là một trong những điểm nhấn, góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam; đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế trên nền tảng di sản.

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