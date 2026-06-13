Khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026

Diễn ra từ ngày 13 đến 18-6, Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều sắc màu nghệ thuật như pop, flamenco, múa đương đại, trình diễn văn hóa và thời trang.

Khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 là điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026, đồng thời góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.

Thông qua chuỗi hoạt động âm nhạc quốc tế, hình ảnh cố đô thân thiện, giàu bản sắc tiếp tục được quảng bá rộng rãi, góp phần thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội dựa trên nền tảng di sản.

VĂN THẮNG - TRƯƠNG QUÂN