Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức

1. Trong bất cứ thời kỳ nào, xây dựng Đảng về đạo đức luôn là đòi hỏi đối với Đảng ta và với tất cả đảng viên của Đảng, bởi vì đạo đức cách mạng là cốt lõi của văn hóa chính trị, gắn với sức mạnh, niềm tin, uy tín của Đảng.

Đạo đức của đảng viên, nhất là của người lãnh đạo, có khả năng truyền cảm hứng như mệnh lệnh không lời, có sức hiệu triệu người dân đi theo Đảng. Để “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong tình hình mới, Đảng phải có nhiều giải pháp đồng bộ, và quan trọng là giáo dục ý thức tự giác, rèn luyện tự giác.

Thanh niên phát biểu ý kiến tại Tọa đàm Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên thành phố do Thành đoàn TPHCM tổ chức vào tháng 3-2025. Ảnh: CẨM TUYẾT

Đảng ta, một Đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, luôn đứng trước sự đòi hỏi phải gắn bó mật thiết với nhân dân, chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, luôn kiên định lý tưởng, con đường cách mạng.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng (5-1-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ta thật là vĩ đại… Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Theo Bác, đạo đức là gốc của người cách mạng, là nguồn nuôi dưỡng, phát triển con người, là chỗ dựa giúp con người vững vàng trong mọi thử thách. Phẩm chất cơ bản của đạo đức là trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức là: nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, tu dưỡng đạo đức suốt đời. Và chính Bác là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng.

Chỉ thị 06 rồi Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp theo là Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới đã được triển khai và tổ chức sinh hoạt, học tập gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng.

2. Nhận thức của Đảng ta về xây dựng Đảng về đạo đức không ngừng được nâng lên, nội dung này được nêu chính thức tại văn kiện Đại hội XII của Đảng và lần này được đề cập rõ nét trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong phần đánh giá về kết quả của nhiệm kỳ, Dự thảo nêu: công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đặc biệt coi trọng. Đề cao chuẩn mực đạo đức cách mạng và phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là người đứng đầu. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai sâu rộng và có hiệu quả.

Về mặt hạn chế, cũng đã được nói rõ: một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo… Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Trong phương hướng tới, Dự thảo nêu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng… Nâng cao hơn nữa nhận thức xây dựng Đảng về đạo đức trong cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp.

Một số giải pháp được nhấn mạnh, đó là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nêu gương. Giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, coi trọng danh dự của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện lý luận xây dựng Đảng về đạo đức, để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh” trong tình hình mới.

3. Để Đảng ta thể hiện bản chất, mục tiêu, tổ chức hoạt động, phương thức lãnh đạo, cầm quyền đòi hỏi Đảng phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn về mọi mặt, nhất là tăng cường xây dựng đạo đức cách mạng đối với tất cả đảng viên.

Đối với người chuẩn bị vào Đảng, cần xem xét động cơ vào Đảng; và khi đã là đảng viên thì phải luôn tự giác phấn đấu rèn luyện theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, theo những quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên để góp phần làm tăng sức mạnh cho Đảng.

Các nguyên tắc của Đảng phải được tuân thủ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhiều vụ việc sai phạm dẫn đến xử lý kỷ luật, xử lý hình sự vừa qua phần lớn là vi phạm nguyên tắc này. Việc tự phê bình, phê bình được xem là cơ chế phòng ngừa, phải được tiến hành thường xuyên và thực chất nhằm kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, tránh những sai phạm đáng tiếc cho bản thân đảng viên và ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Nếu dân chủ trong Đảng được phát huy tốt thì sẽ tạo điều kiện phát huy dân chủ trong dân, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện tốt gắn với phát huy vai trò giám sát của nhân dân và sẽ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trước đây, mỗi khi chuyển giai đoạn, khi đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, khó khăn, thử thách mới, Đảng ta thường tổ chức những đợt chỉnh huấn nhằm chuẩn bị tâm thế sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng. Ngày nay, trong cuộc chiến khác trước, nhiều thử thách khốc liệt, nhiều cám dỗ khó lường, mặt trái của kinh tế thị trường luôn tác động…, nếu Đảng không coi trọng giáo dục, nếu mỗi đảng viên không vững vàng, không phấn đấu, rèn luyện tự giác và sự giúp đỡ kịp thời của đồng chí, đồng đội, đồng bào thì sẽ có khi không tránh khỏi những vấp ngã đáng tiếc. Dựa vào nguyên tắc của Đảng, dựa vào dân, vào thực tiễn lao động, công tác, chiến đấu, luôn không ngừng học hỏi rèn luyện, dù ở cương vị công tác nào, mỗi đảng viên của Đảng sẽ luôn có sự trưởng thành và góp phần đắc lực cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vun bồi uy tín, thanh danh của Đảng.

Với biết bao gửi gắm, tin yêu, chúng ta kỳ vọng Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng, chỉnh đốn, sẽ thực sự “là đạo đức, là văn minh”, sẽ làm tốt vai trò lãnh đạo, cầm quyền, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển, xứng đáng với công lao người sáng lập, với thời đại và dân tộc anh hùng.

PHẠM PHƯƠNG THẢO