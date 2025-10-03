Tặng hàng ngàn phần quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Hàng ngàn phần quà tặng được trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cần Giờ, An Thới Đông (TPHCM)

Các em nhỏ háo hức nhận quà Trung thu chiều 3-10

Chiều 3-10, tại Trường THCS Cần Thạnh, Đoàn Thanh niên Sở Công thương TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cần Giờ (TPHCM) cùng một số đơn vị tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm 2025” cho 1.000 thiếu nhi trên địa bàn.

Trong không khí ấm áp của “Tết đoàn viên”, các em được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như đố vui có thưởng, trò chơi dân gian, đặc biệt là rước đèn Trung thu lung linh sắc màu.

Tiếng cười rộn ràng, ánh sáng từ hàng trăm chiếc lồng đèn đã tạo nên một đêm hội ngập tràn niềm vui.

Đại diện ban tổ chức tặng quà cho các em chiều 3-10

Ban tổ chức chuẩn bị 1.000 suất ăn (miến gà, sữa) cùng 1.000 phần quà gồm bánh Trung thu, lồng đèn, cháo dinh dưỡng, thạch rau câu các loại. Một số đơn vị đồng hành cùng chương trình dịp này gồm Bình Tây Food, Kido Group, Vinamilk, Đông Nam Promotion, MVCRO, MM Mega Market…

Ngoài ra, 20 suất học bổng cũng được trao tặng nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học của các em học sinh khó khăn.

Những phần quà được chuẩn bị kỹ trước khi trao tận tay các em

Dịp này, Đoàn Thanh niên Sở Công thương cũng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thới Đông (TPHCM) tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho 300 thiếu nhi.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp chương trình được duy trì, với quy mô ngày càng mở rộng, mang thêm nhiều niềm vui cho trẻ em.

THI HỒNG