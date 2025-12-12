Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu TPHCM với hành trình “Về thăm quê Bác”

Ngày 12-12, Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu TPHCM bắt đầu hành trình về nguồn tại tỉnh Nghệ An với chủ đề “Về thăm quê Bác” năm 2025. Hành trình do Thành ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức.

Tham gia hành trình là các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ - những người đã vượt khó vươn lên, chiến thắng thương tật, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động, sản xuất ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu TPHCM tại Quảng trường Hồ Chí Minh



Hành trình nhằm tôn vinh, tri ân những hy sinh to lớn của người có công với cách mạng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng nhân dân Thành phố đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM cùng đoàn dâng lẵng hoa tươi thắm lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu TPHCM dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mở đầu hành trình về nguồn, Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu TPHCM đã dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

* Trước đó, đoàn đã dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Tại đây, đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn; là người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1941, đồng chí bị thực dân Pháp xử bắn tại Di tích Nhà thương Giếng Nước (Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn). Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tọa lạc tại phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là một công trình văn hoá để tưởng niệm và trưng bày một số hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của nữ chiến sĩ cộng sản Nguyễn Thị Minh Khai.

Các đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Trong khuôn khổ hành trình "Về thăm quê Bác", đoàn sẽ tham quan khu Di tích Kim Liên; viếng mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử Truông Bồn; dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Ngoài ra, đoàn cũng sẽ tham quan một số địa chỉ đỏ khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Khu di tích Lam Kinh (tại tỉnh Thanh Hoá).

