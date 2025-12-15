Xã hội

Tri ân người có công tiêu biểu

SGGP

(SGGP).- Chiều tối 14-12, tại tỉnh Nghệ An, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt tri ân người có công với cách mạng. Chương trình nằm trong chuỗi hành trình về nguồn “Về thăm quê Bác” năm 2025 của đoàn đại biểu người có công tiêu biểu TPHCM.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Văn Tuyên cho biết, TPHCM đang quản lý 385.000 hồ sơ người có công và thân nhân người có công, trong đó có hơn 45.200 lượt người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với kinh phí hơn 131 tỷ đồng/tháng. TPHCM đã rà soát toàn bộ các chính sách đối với người có công nhằm xây dựng và triển khai thống nhất trên toàn địa bàn thông qua các nghị quyết, chế độ đặc thù.

O1d.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Văn Tuyên tặng quà đến các đại biểu Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2026, sở đã tham mưu UBND TPHCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các đối tượng chính sách, trong đó có người có công với cách mạng, với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành các chính sách nhằm bảo đảm công tác chăm lo người có công ngày càng tốt hơn, với mức sống bằng hoặc cao hơn mức bình quân của người dân tại nơi cư trú.

Dịp này, TPHCM và tỉnh Nghệ An cũng tặng quà đến các đại biểu người có công tiêu biểu TPHCM.

* Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh). Tại đây, đoàn đã dâng hoa, dâng hương lên khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

THU HƯỜNG

