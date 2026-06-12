Xã hội

Tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

SGGPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký Quyết định số 885/QĐ/CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà cho thương binh, bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh), ngày 15-7-2025. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà cho thương binh, bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh), ngày 15-7-2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo quyết định, việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được thực hiện theo 2 mức quà trị giá 600.000 và 300.000 đồng.

Cụ thể, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28-7-2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Cùng với đó, đối tượng là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng được tặng mức quà 600.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng tặng cho người có công với cách mạng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Cùng với đó, là đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) cũng được tặng mức quà 300.000 đồng.

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LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Có công với cách mạng Ngày Thương binh Bà mẹ Việt Nam anh hùng Liệt sĩ Chất độc hóa học Bệnh binh Trợ cấp Thương binh Mất sức lao động

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