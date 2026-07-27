Xã hội

Truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đắk Lắk

SGGPO

Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tại phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng" và trao tặng các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca được viết bằng máu và nước mắt của bao thế hệ. Trong cuộc đấu tranh trường kỳ ấy, có những người Mẹ đã nén nỗi đau riêng, tiễn đưa những người thân, người con yêu quý nhất của mình ra trận và mãi mãi không trở về. Sự hy sinh ấy đã trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Vì vậy, danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” là sự ghi nhận cao quý nhất của Đảng và Nhà nước đối với những người Mẹ đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc.

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Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại buổi lễ

Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 3.008 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 41 Mẹ còn sống. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công; rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp còn vướng mắc để bảo đảm không bỏ sót người đủ điều kiện được phong tặng, truy tặng; thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi đối với người có công.

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Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đến các thân nhân
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Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 cá nhân

Tại buổi lễ, 7 thân nhân đã thay mặt nhận danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng" ở các xã, phường Phú Yên, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Hòa Mỹ, Tuy An Tây. Đồng thời, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đắk Lắk trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 17 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 47 cá nhân.

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MAI CƯỜNG

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