Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 8-6, trước khi diễn ra Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM.

Các đại biểu tham dự Lễ dâng hoa, dâng hương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự lễ có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515); Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 7 và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi nhiều nguồn tư liệu và nhân chứng cho rằng có thể tồn tại hố chôn tập thể các chiến sĩ, liệt sĩ hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chỉnh trang vòng hoa trước lễ dâng hoa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc tiếp tục thu thập, xác minh thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau lễ tưởng niệm, Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán được tổ chức, nhằm tiếp tục thu thập, đối chiếu tư liệu lịch sử, nhân chứng và các nguồn thông tin trong nước, quốc tế; làm cơ sở khoa học, pháp lý cho công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG