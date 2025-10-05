Tăng tính thực dụng cho ẩm thực Việt

Các lễ hội quảng bá văn hóa, cùng Tết Trung thu diễn ra liên tiếp vào cuối tuần qua và cuối tuần này tại nhiều nước châu Âu, là dịp lý tưởng để những người kinh doanh ẩm thực Việt ở nước ngoài tiếp tục giải một bài toán mới: làm thế nào để các món ăn Việt vừa ngon vừa tiện lợi, hấp dẫn với thực khách quốc tế?

Ngon và tiện lợi

Tham gia Lễ hội đoàn ngoại giao năm 2025 - Embassy Festival tại La Haye (Hà Lan) vừa qua, chúng tôi bất ngờ chứng kiến rất đông thực khách kiên nhẫn xếp hàng để thưởng thức phở, trái cây tươi Việt Nam. Gian hàng do Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tổ chức giới thiệu đa dạng hương vị, như phở Việt (do chi nhánh WE LOVE PHỞ tại Bỉ và Hà Lan thực hiện), nem rán, gỏi cuốn cùng nhiều nông sản khác.

Công ty The fruitrepublic tiếp thị trái cây Việt ở Hà Lan. Ảnh: LÂM VĂN

Góc trái cây do một nhóm người Hà Lan mặc áo cam truyền thống phụ trách. Họ giới thiệu bưởi da xanh mọng tép, nước dừa tươi ngọt lành kèm những khay mít xen đu đủ thơm nức mùi vị nhiệt đới. Hai cậu bé, một phụ nữ và một người đàn ông trung niên thoăn thoắt mở hộp, chuẩn bị ống hút và lựa những trái dừa mềm nhất để phục vụ khách

Trông họ như một gia đình. Hỏi ra mới biết, đó là mẹ và hai con, còn người kia là bạn đến giúp vì người bố đang ở Việt Nam để điều hành Công ty The Fruitrepublic (TFR) - doanh nghiệp Hà Lan đầu tư tại Việt Nam từ 2009, chuyên thu mua các vùng trồng thanh long, bưởi, chanh không hạt… và là một trong những nhà xuất khẩu nông sản tươi hàng đầu Việt Nam. Trung tâm phân phối châu Âu của TFR nằm gần cảng Rotterdam, nơi tiếp nhận các container trái cây từ Việt Nam.

TFR không chỉ bán trái cây Việt mà còn tăng tính thực dụng cho việc sử dụng trái cây. Những khay trái cây đã bóc sẵn, giá từ 10-15EUR/khay, đắt nhưng vẫn được người Hà Lan hào hứng mua. Điều này không thể tách rời công sức của Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan. Từ 3 năm trước, nhiều người Hà Lan biết bưởi da xanh nhưng chưa biết cách ăn hay bổ. Về mặt thực tế, cũng khó bán một trái bưởi bảo ngon mà không bóc ra xem múi nó thế nào. Năm nay, theo yêu cầu của Thương vụ, TFR đã nhập những khay trái cây ăn sẵn do công nhân Việt Nam ở Cần Thơ bóc gọt theo quy trình vệ sinh chuẩn.

Phở "một phút rưỡi" và chuẩn Halal

Phở Việt là món hấp dẫn nhưng cũng tốn công hậu cần khi mang đi tiếp thị ở các lễ hội ngoài trời. Vấn đề đặt ra cho những người kinh doanh ẩm thực là tìm loại bánh phở nhanh mềm, ngấm gia vị mà vẫn phải đảm bảo độ dai để trụng không bị nhão bở.

“Chúng tôi muốn từ lúc khách gọi món đến khi sẵn sàng bê bát phở ra bàn chỉ mất một phút rưỡi”, một chủ nhà hàng của người Hoa ở Hà Lan chia sẻ cho Ngô Lê Diễm Lệ, người phụ trách mảng bán hàng tại Miss Linh - sàn thương mại điện tử B2B chuyên sản phẩm thực phẩm Việt tại Hà Lan.

Để giải công thức một phút rưỡi này, Diễm Lệ đã làm việc với 3 cơ sở sản xuất bánh phở ở Việt Nam và chọn ra sản phẩm tối ưu. Những gói bánh phở này chia sẵn 10 vắt nhỏ, tương đương một tô phở, ngâm nước cho mềm, vớt ra để ráo, mang tới hội chợ chỉ cần chan nước phở là mềm và ngấm chỉ trong vòng một phút.

Giới thiệu về phở Việt cho thực khách ở Hà Lan. Ảnh: LÂM VĂN

Vậy còn Halal (thực phẩm theo tiêu chuẩn Hồi giáo) thì sao? Nhiều thực khách châu Âu thường hỏi: “Món này Halal không?” hay “Có phở chay không?” Đây là những câu hỏi thường xuyên và cũng là nhu cầu lớn của cộng đồng người ăn chay, người theo đạo Hồi khi tiếp cận ẩm thực Việt. Khi phải lắc đầu với nụ cười hối tiếc, điều đó có nghĩa là đã bỏ lỡ nhu cầu của một lượng khách không nhỏ.

Halal không chỉ đơn giản là hỏi “món này có thịt heo không?”, mà liên quan đến toàn bộ bộ tiêu chuẩn Halal. Nếu không có chứng nhận, nhiều người Hồi giáo sẽ không coi món ăn là Halal, dù đó là thịt bò hay thịt gà. Để phục vụ chả giò cho thực khách Hồi giáo, Diễm Lệ luôn chuẩn bị sẵn chứng nhận Halal để trình khi cần.

Hiện nay, nhiều thị trường châu Âu đã có sản phẩm nước cốt phở chay nhập khẩu từ Việt Nam. Tuy nhiên, không ít thực khách bản xứ khi xếp hàng thưởng thức phở tại các hội chợ vẫn thắc mắc: “Trong túi nước cốt phở có sẵn thịt không”? Câu hỏi tưởng đơn giản này lại đặt ra một bài toán mới cho người kinh doanh ẩm thực Việt. Đồng thời, đây cũng là động lực để các món ăn Việt nâng cao tính thực dụng, tiện lợi và khả năng hội nhập, tiến ra thị trường quốc tế.

HƯƠNG KIỀU