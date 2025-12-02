Tăng tốc đường kết nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Sau nhiều tháng thi công, dọc tuyến phía Đông TPHCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), các tuyến đường kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần hiện hữu.

Công trình thi công tại nút giao 51B, 51C

Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng Bà Rịa – Vũng Tàu (TPHCM) đang dồn lực triển khai 3 dự án trọng điểm thuộc tuyến kết nối vào cao tốc, với tổng vốn đầu tư hơn 13.800 tỷ đồng từ ngân sách. Đây là những dự án chiến lược, không chỉ phục vụ khai thác cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu mà còn mở ra không gian phát triển mới cho đô thị – công nghiệp – cảng biển và du lịch ven biển.

Cầu vượt nút giao ĐT994 đã thành hình

Cụ thể, dự án đường nối từ quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn có tổng vốn đầu tư hơn 6.707 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2023–2027. Những ngày này, công trường nhộn nhịp với các nhóm kỹ sư và công nhân khẩn trương xử lý nền đất yếu, đắp cát, khoan cọc nhồi, chuẩn bị cho giai đoạn hoàn thiện mặt đường.

Triển khai thi công tại nút giao 51b, 51C

Dự án thứ hai là đường nối từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994, tổng vốn hơn 5.193 tỷ đồng, được khởi công vào cuối năm 2024. Công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để dự án bám sát tiến độ đề ra.

Cầu vượt này sẽ kết nối với vòng xoay 51B, 51C

Đặc biệt, dự án đường trục chính Vũng Tàu, đoạn từ ĐT994 đến vòng xoay 51B – 51C, có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, đã thi công từ tháng 6-2025. Đến nay, các hạng mục như nền đường, cầu cống và các tuyến nhánh phụ trợ được triển khai đồng bộ, nhằm sớm hình thành trục giao thông liên kết hoàn chỉnh.

Các đơn vị cũng tích cực thi công tại nút giao 51C, 51B

Nhóm dự án kết nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được ví như “đòn bẩy hạ tầng” quan trọng của toàn khu vực Đông Nam bộ. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM đi Đồng Nai, các vùng ven biển...

Không chỉ cải thiện giao thông, các dự án còn góp phần khai thác tối ưu cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, giảm áp lực cho quốc lộ 51 – tuyến đường vốn quá tải trong nhiều năm qua. Lưu lượng vận tải, đặc biệt là hàng hóa từ cảng Cái Mép – Thị Vải, dự kiến sẽ được phân bổ hợp lý hơn, góp phần nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí vận tải cho doanh nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi cho chuỗi cung ứng và phát triển công nghiệp.

Hằng trăm công nhân được huy động làm việc trên các công trình

Ngoài ý nghĩa về giao thông và logistics, các tuyến kết nối này còn mở ra cơ hội phát triển đô thị – công nghiệp – dịch vụ ven biển. Những khu vực trước đây còn thưa dân, hạn chế kết nối nay có cơ hội thu hút đầu tư mạnh mẽ, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững.

Đối với ngành du lịch, trục kết nối hoàn chỉnh sẽ tăng sức hấp dẫn cho phường Vũng Tàu và các đô thị phụ cận. Thời gian di chuyển ngắn hơn được dự báo sẽ kéo theo lượng khách từ nội đô TPHCM tăng mạnh, góp phần nâng cao doanh thu dịch vụ và thúc đẩy du lịch biển phát triển.

THÀNH HUY