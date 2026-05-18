TPHCM thúc đẩy hợp tác toàn diện với Thái Lan

Chiều 18-5, đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Chuẩn Đô đốc Thaveesak Thongnam, Chỉ huy tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan HTMS Prachuap Khiri Khan và các sĩ quan, thủy thủ tàu HTMS Prachuap Khiri Khan đến thăm, giao lưu hữu nghị tại TPHCM.

Cùng dự có bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.

Đồng chí Trần Văn Bảy bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Đại sứ cùng các sĩ quan, thủy thủ tàu HTMS Prachuap Khiri Khan đến thăm TPHCM trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển tốt đẹp.

Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn

Theo đồng chí Trần Văn Bảy, năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi hai nước kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6-8-1976 – 6-8-2026). Quan hệ song phương sau nửa thế kỷ đã không ngừng được củng cố, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực và vừa được nâng cấp lên mức Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5-2025.

Đồng chí Trần Văn Bảy nhấn mạnh, chuyến thăm hữu nghị của tàu HTMS Prachuap Khiri Khan mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà còn thể hiện sự tin cậy chính trị bền chặt giữa Việt Nam và Thái Lan. Đây cũng là hoạt động góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước nói riêng và quan hệ đối ngoại quốc phòng song phương nói chung ngày càng đi vào chiều sâu.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Urawadee Sriphiromya cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố dành cho đoàn. Bà cho biết chuyến thăm của tàu HTMS Prachuap Khiri Khan diễn ra vào thời điểm hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng ngay dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Thái Lan bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của TPHCM, đặc biệt sau khi mở rộng không gian phát triển thông qua hợp nhất hành chính. Theo bà Urawadee Sriphiromya, hiện có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Thái Lan mong muốn mở rộng đầu tư tại thành phố.

THỤY VŨ