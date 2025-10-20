Tạo "lá chắn" bảo vệ học sinh, sinh viên trước tội phạm mạng

Ngày 20-10, Công an TPHCM phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM phát động chiến dịch "Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” tại điểm cầu Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và được phát động trực tuyến đến hơn 900 điểm cầu các trường học trên địa bàn thành phố.

Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM, phát biểu tại lễ phát động chiến dịch

Mục tiêu của chiến dịch là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của trẻ em, thanh thiếu niên, giáo viên và phụ huynh về các nguy cơ, thủ đoạn dụ dỗ, thao túng, "bắt cóc" qua mạng; trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh và xử lý tình huống nguy hiểm. Đồng thời, lan tỏa thông điệp "cùng nhau an toàn trực tuyến" để các em biết rằng các em "không một mình" đối mặt với những mối đe dọa này. Bên cạnh đó, nhắc nhở gia đình, nhà trường và toàn xã hội chung tay bảo vệ, không để các em đơn độc trước rủi ro trên không gian mạng.

Người có ảnh hưởng - KOL giao lưu với các em học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, internet và mạng xã hội ngày nay đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên. Không gian mạng mang đến cơ hội học tập, giải trí, kết nối, sáng tạo... song cũng có cạm bẫy.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ các thủ đoạn của tội phạm mạng trên các pano tuyên truyền

Thực tế đã có những vụ việc kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật, giả danh cơ quan chức năng, thầy cô giáo, thậm chí dựng lên kịch bản “bắt cóc” nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn gieo rắc nỗi sợ hãi, bất an trong nhiều gia đình. Điều đáng lo ngại hơn, các đối tượng thường nhắm đến học sinh, sinh viên... dễ cả tin, thiếu kinh nghiệm. Chỉ một tin nhắn lạ, một cuộc gọi bất thường, nếu không cảnh giác, các em có thể trở thành nạn nhân. Đây là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ rằng chúng ta không thể đứng ngoài cuộc.

Phó Giám đốc Công an TPHCM chỉ ra rằng, chiến dịch chỉ thành công khi có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Do đó, gia đình hãy dành thời gian nhiều hơn để quan tâm, chia sẻ với con em mình. Thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn đồng hành, hướng dẫn học trò kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ. Các tổ chức, đoàn thể tích cực tuyên truyền, lan tỏa thông điệp của chiến dịch đến từng trường học, từng cộng đồng. Hãy cùng nhau xây dựng "lá chắn an toàn” từ gia đình - nhà trường - xã hội.

VĂN ANH