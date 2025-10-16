Công an giải cứu nam sinh viên bị “bắt cóc online”

Ngày 16-10, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo công nghệ cao, giải cứu kịp thời một nam sinh viên bị các đối tượng mạo danh công an đe dọa và thao túng tâm lý.

Cụ thể, chiều 15-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của gia đình em Q. (18 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TPHCM).

Gia đình cho biết họ nhận được một số đoạn ghi âm, hình ảnh và video clip có hình ảnh Q. bị trói, có dấu vết thương tích; đồng thời đòi 500 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ đưa Q. sang nước ngoài.

Tin nhắn đe dọa của đối tượng. Ảnh: CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM.

Đến khoảng 10 giờ ngày 16-10, tổ công tác đã phát hiện và giải cứu được Q. tại một khách sạn ở phường Bến Thành, TPHCM.

Qua làm việc, Q. cho biết bị các đối tượng gọi video call, đe dọa liên quan đến một vụ án hình sự. Chúng thao túng tâm lý, buộc Q. làm theo hướng dẫn để uy hiếp gia đình chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

HIẾU GIANG