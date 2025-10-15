Giải cứu nam sinh viên bị “bắt cóc online”

Một nam sinh viên bị “bắt cóc online” đã được công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giải cứu kịp thời.

Ngày 15-10, Công an phường Bình Tiên và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) vừa giải cứu một nam sinh viên sập bẫy "bắt cóc online" trên địa bàn.

Khoảng 10 giờ ngày 10-10, Công an phường Bình Tiên tiếp nhận tin báo của ông L. về việc con trai là N.L.M.Đ. (19 tuổi, trú phường Bình Tiên, sinh viên một trường đại học) mất liên lạc nhiều giờ và bị tống tiền.

Theo ông L. một người đàn ông tự xưng là giáo viên tên Khang, gọi điện thông báo rằng con của ông L. vừa trúng học bổng du học Trung Quốc và yêu cầu gia đình chuyển 475 triệu đồng vào tài khoản của Đ. để chứng minh thu nhập. Tuy nhiên, ông L. gọi điện cho con trai thì không liên lạc được, nghi ngờ bị lừa nên ông đến công an phường trình báo.

Nam sinh được công an giải cứu an toàn

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Tiên nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra.

Từ các dữ liệu liên lạc và thông tin do gia đình cung cấp, đến khoảng 18 giờ ngày 10-10, lực lượng công an phát hiện Đ. đang tự nhốt mình trong một khách sạn tại phường Bàn Cờ (TPHCM).

Công an đã kịp thời đưa nam sinh viên về trụ sở an toàn, đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm lừa đảo.

Công an TPHCM khuyến cáo, người dân cần cảnh giác với các chiêu lừa đảo “bắt cóc online”; tuyệt đối không tin các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền để “giải cứu người thân”, “xác minh tài chính” hoặc “nhận học bổng”. Mọi thông tin liên quan việc bắt giữ, xử lý vi phạm chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan công an, không làm việc qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

VĂN ANH