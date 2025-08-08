Ngày 8-8, Đảng bộ phường Diên Hồng (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng 203 đại biểu đại diện cho hơn 2.600 đảng viên thuộc 73 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đồng chí Hoàng Nguyên Dinh tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc và nội dung chương trình hành động của Đảng bộ phường Diên Hồng, đặc biệt là 4 chương trình trọng điểm, 3 dự án và công trình quan trọng cùng hệ thống 23 chỉ tiêu cụ thể. Theo đồng chí, đây là những cơ sở quan trọng để địa phương phát huy hiệu quả mô hình tổ chức mới, tạo động lực phát triển đồng bộ và bền vững.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đồng chí Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục và đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Để đạt mục tiêu trên, phường cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 33 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Minh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Đại hội thông qua 23 chỉ tiêu, 3 dự án và công trình trọng điểm, 4 Chương trình trọng điểm mang tính đột phá giai đoạn 2025 – 2030. Trong đó, các chỉ tiêu tập trung các nội dung: hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) và chỉ số cải cách hành chính của phường được xếp hạng thuộc nhóm 20/168 phường, xã, đặc khu của Thành phố. Bên cạnh đó, phường cũng đặt chỉ tiêu: Hoàn thành sửa chữa, nâng cấp ít nhất 25 tuyến hẻm và mở rộng ít nhất 2 tuyến hẻm; đưa vào sử dụng Công viên tại Cụm kho hẻm số 7 Thành Thái; phấn đấu hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững trước 02 năm theo chuẩn nghèo của Thành phố giai đoạn 2026 – 2030.

THÁI PHƯƠNG