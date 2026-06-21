Trở về tuổi thơ

Sau giờ làm việc tối thứ sáu hàng tuần, hàng trăm người ở TP Jakarta (Indonesia) tụ tập tại một sân vận động để chơi những trò chơi tuổi thơ như nhảy dây, đuổi bắt… Với họ, đây không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là cách hiệu quả để giải tỏa căng thẳng và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Trong ánh đèn của sân vận động Gelora Bung Karno, cô Annisa Enggracia Fidel, 31 tuổi, liên tục chạy qua chạy lại để bảo vệ “pháo đài” của đội mình trước sự tấn công của đối thủ trong trò chơi dân gian “bentengan”. Mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt luôn rạng rỡ, nữ nhân viên công nghệ cho biết việc vận động giúp cô giải phóng năng lượng tiêu cực sau một tuần làm việc áp lực. “Càng vận động nhiều, cơ thể càng tiết ra endorphin khiến chúng tôi cảm thấy vui vẻ, tràn đầy năng lượng”, Annisa chia sẻ.

Trò chơi nhảy dây. Ảnh: DICKY KURNIAWAN

Annisa là thành viên của Playing Community (Cộng đồng vui chơi), một nhóm được thành lập tại Jakarta nhằm khuyến khích người trưởng thành quay lại với những trò chơi dân gian quen thuộc. Mô hình này đang ngày càng thu hút sự quan tâm trong bối cảnh nhiều người trẻ đối mặt với tình trạng căng thẳng, kiệt sức vì công việc và nhịp sống gấp gáp nơi đô thị. Jakarta hiện là vùng đô thị lớn nhất thế giới với hơn 42 triệu dân. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng mang lại nhiều cơ hội kinh tế nhưng cũng kéo theo những áp lực không nhỏ như ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ngập lụt thường xuyên và thiếu không gian xanh để thư giãn.

Ý tưởng thành lập Playing Community xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của anh Akihiko Akira, nhân viên văn phòng 24 tuổi. Năm 2024, khi đối mặt với áp lực công việc và khó khăn trong cuộc sống, Akira tìm thấy niềm vui từ trò nhảy dây thun. Những đoạn video anh đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người có cùng mong muốn được giải tỏa áp lực theo cách đơn giản nhưng hiệu quả. Từ vài người tham gia ban đầu, cộng đồng hiện có thể thu hút từ vài trăm đến gần 1.000 người trong mỗi buổi sinh hoạt.

Không chỉ phát triển tại Jakarta, mô hình này đã lan rộng tới nhiều thành phố khác trên đảo Java như Bandung, Yogyakarta và cả đảo du lịch Bali. Các buổi sinh hoạt hoàn toàn miễn phí. Ngoài những trò vận động mạnh như “bentengan” hay “petak jongkok” (một biến thể của trò đuổi bắt), nhiều người lựa chọn các trò nhẹ nhàng hơn như “congklak” - trò chơi tính toán bằng hạt giống hoặc đá nhỏ, hay “bola bekel” tương tự trò tung hứng và nhặt bi.

Theo nhà tâm lý học Indonesia Ratih Ibrahim, những hoạt động như Playing Community có thể trở thành một liệu pháp tinh thần tự nhiên, không cần đến thuốc men. Bà Ratih nhận định: “Điều quan trọng là cảm giác được kết nối với mọi người. Trong những khoảnh khắc đó, chúng ta được trở về đúng nghĩa là một con người, thay vì chỉ là những cỗ máy làm việc”.

Cô Intan Permata, 36 tuổi, là mẹ của 3 con nhỏ. Cô cho hay những lúc chơi các trò chơi thời thơ ấu là khoảng thời gian quý giá giúp cô tạm quên những bộn bề thường nhật, tìm lại cảm giác hồn nhiên và thực sự thư giãn. Khi ngày càng nhiều người trẻ đối mặt với áp lực tâm lý từ cuộc sống hiện đại, việc tìm lại những niềm vui giản dị của tuổi thơ đang trở thành một xu hướng mới tại Indonesia, giúp nhiều người cân bằng cuộc sống và cải thiện sức khỏe tinh thần.

MINH CHÂU