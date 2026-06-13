Phế phẩm thực phẩm giúp thu giữ khí CO2

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã chiết xuất protein từ loại chất thải này, tạo thành các sợi amyloid, rồi kết hợp với kali hydroxit để tạo các hạt xốp đường kính 0,5-1cm. Các hạt này hoạt động như miếng bọt biển, hấp thụ CO2 từ không khí. Thử nghiệm cho thấy 1g vật liệu có thể thu được 97mg CO2, cao hơn công nghệ truyền thống 10%-50%. Đáng chú ý, quy trình giải phóng CO2 đã thu giữ chỉ cần khoảng 10 phút ở nhiệt độ phòng, không cần nhiệt độ cao hay áp suất âm.
Theo Science Daily, phát minh này mở ra một hướng đi mới giúp loại bỏ khí nhà kính với hiệu suất cao và chi phí năng lượng thấp hơn đáng kể so với các công nghệ hiện hành.