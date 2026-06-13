Phế phẩm thực phẩm giúp thu giữ khí CO2

Theo nghiên cứu vừa công bố trên Tạp chí PNAS thuộc Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Mỹ, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) đã phát triển thành công vật liệu thu giữ carbon mới từ chất thải trong quá trình sản xuất sữa và đậu nành.

Hình ảnh tĩnh vật với các hạt protein chứa kali hydroxit hoạt động như miếng bọt biển hấp thụ CO2. Ảnh: Mezzenga Lab / ETH Zurich

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã chiết xuất protein từ loại chất thải này, tạo thành các sợi amyloid, rồi kết hợp với kali hydroxit để tạo các hạt xốp đường kính 0,5-1cm. Các hạt này hoạt động như miếng bọt biển, hấp thụ CO2 từ không khí. Thử nghiệm cho thấy 1g vật liệu có thể thu được 97mg CO2, cao hơn công nghệ truyền thống 10%-50%. Đáng chú ý, quy trình giải phóng CO2 đã thu giữ chỉ cần khoảng 10 phút ở nhiệt độ phòng, không cần nhiệt độ cao hay áp suất âm.

Theo Science Daily, phát minh này mở ra một hướng đi mới giúp loại bỏ khí nhà kính với hiệu suất cao và chi phí năng lượng thấp hơn đáng kể so với các công nghệ hiện hành.

HẠNH CHI