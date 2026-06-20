Công nghệ sản xuất đường ít calorie

Các nhà nghiên cứu Australia đang phát triển một phương pháp tối ưu hóa chi phí để sản xuất loại “đường hiếm” ít calorie bằng cách sử dụng vi khuẩn biến đổi gene. Những vi khuẩn này sẽ chuyển hóa đường mía thành “đường hiếm”.

Ảnh: THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND

Tiến sĩ Axayacatl Gonzalez (ảnh) của Viện Kỹ thuật sinh học và công nghệ nano Australia thuộc Đại học Queensland (Australia) cho biết, loại đường này vẫn giữ được độ ngọt, kết cấu và đặc tính tương tự đường truyền thống nhưng ít calorie hơn nhiều. Theo ông Gonzalez, đường hiếm vốn tồn tại tự nhiên trong một số loại trái cây và đang ngày càng được ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn cũng như ngành thực phẩm quan tâm như một giải pháp thay thế chất tạo ngọt truyền thống.

Bước tiến của các nhà nghiên cứu Australia được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc ứng dụng rộng rãi các chất tạo ngọt lành mạnh hơn trong ngành thực phẩm và đồ uống. Tuy nhiên, chi phí sản xuất vẫn là rào cản đối với việc thương mại hóa rộng rãi.

MINH CHÂU