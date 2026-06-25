Năng lượng mặt trời - Tài sản chiến lược

Jordan mới đây đã phê duyệt thỏa thuận với Tập đoàn Năng lượng Thống nhất Trung Quốc (UEG) nhằm hoàn tất các nghiên cứu khả thi cho dự án sản xuất hydro xanh trị giá hơn 1,1 tỷ USD, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển năng lượng sạch của quốc gia Trung Đông này.

Dự án này cho thấy sự tham gia ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp Trung Quốc vào quá trình chuyển đổi năng lượng tại Trung Đông. Theo Viện Nghiên cứu an ninh quốc gia (INSS) của Israel, sự gia tăng đột biến trong xuất khẩu năng lượng tái tạo, nổi bật là năng lượng mặt trời của Trung Quốc thời gian qua không phải ngẫu nhiên. Đây là kết quả của chính sách mà Trung Quốc đã kiên trì xây dựng từ năm 2016, xem năng lượng mặt trời là tài sản chiến lược, chứ không chỉ đơn thuần là vì môi trường.

Chiến lược năng lượng mặt trời của Trung Quốc gồm nhiều khía cạnh bổ trợ lẫn nhau. Đầu tiên là kinh tế. Năm 2023, các công ty Trung Quốc đã sản xuất khoảng 700GW tấm pin quang năng, gấp 3,5 lần công suất lắp đặt trong nước. Tình trạng sản xuất dư thừa này khiến giá thành sản phẩm giảm mạnh, nhiều nhà máy buộc phải giảm nhân công, thu hẹp sản xuất. Trong bối cảnh đó, Trung Đông, với nhu cầu năng lượng tái tạo nhanh và nguồn lực tài chính lớn, đã trở thành thị trường xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc.

Robot lắp ráp các tấm pin quang năng tại một dự án ở UAE. Ảnh: POWERCHINA

Bên cạnh đó, Trung Quốc tìm cách giảm mức thuế để ứng phó với việc Liên minh châu Âu và Mỹ áp thuế đối với các tấm pin quang năng với cáo buộc cạnh tranh không công bằng. Bắc Kinh đã chuyển một phần sản xuất sang các nước thứ ba, trong đó Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ, kỳ vọng các sản phẩm được sản xuất ở đây sẽ ít bị tổn thương hơn trước các mức thuế.

Việc Công ty Astronergy của Trung Quốc dự kiến khánh thành một cơ sở sản xuất tấm pin quang năng tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2028, hay Ai Cập hợp tác với Trung Quốc thành lập một tổ hợp sản xuất tấm pin quang năng ở Suez là những ví dụ điển hình về chiến lược này.

Ngoài mục tiêu kinh tế, các khoản đầu tư này còn giúp Bắc Kinh định hình hình ảnh quốc tế. Trung Quốc là một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới. Vào thời điểm Mỹ đang giảm bớt vai trò trong các chính sách khí hậu cũng như các biện pháp khuyến khích năng lượng tái tạo, Trung Quốc tận dụng lĩnh vực này để định vị mình là cường quốc dẫn đầu của Phương Nam toàn cầu (Global South) - thuật ngữ dùng để chỉ nhóm các quốc gia đang phát triển, mới nổi, phần lớn nằm ở các khu vực châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh, trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Ngoài xây dựng hình ảnh, chiến lược của Trung Quốc còn chứa đựng một khía cạnh địa chính trị sâu sắc hơn: thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực. Trong khi sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vịnh Ba Tư mang lại cho nước này tầm ảnh hưởng đáng kể, Trung Quốc lại cạnh tranh trong kinh tế và công nghệ - những lĩnh vực mà lợi thế về năng lượng mặt trời của Trung Quốc cấu thành một tài sản chiến lược thực sự.

Cuối cùng, chính sách của Trung Quốc ở Trung Đông còn nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Là khách hàng dầu khí lớn của Saudi Arabia, UAE, Iran và Iraq, các khoản đầu tư vào năng lượng mặt trời của Trung Quốc làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế và củng cố các khuôn khổ hợp tác song phương với các quốc gia này.

MINH CHÂU