Động cơ siêu dẫn mở đường cho máy bay điện tương lai
SGGP
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Strathclyde ở Glasgow (Anh) đã thử nghiệm thành công mô hình động cơ hàng không siêu dẫn toàn phần công suất 100kW, mở ra triển vọng phát triển hệ thống đẩy điện hiệu suất cao, trọng lượng nhẹ cho máy bay điện tương lai. Nhờ sử dụng vật liệu siêu dẫn có điện trở bằng 0 khi được làm lạnh ở nhiệt độ siêu thấp, động cơ có thể xử lý lượng điện năng lớn mà không tạo ra nhiệt hao phí.
Nhóm nghiên cứu đã tích hợp cuộn dây siêu dẫn tổn hao thấp, cơ chế khởi động không chổi than và hệ thống làm mát đông lạnh nội bộ có thể hoạt động khi động cơ đang quay. Động cơ sử dụng băng siêu dẫn nhiệt độ cao, vận hành ổn định trong khoảng -2530C đến -1960C, không cần hệ thống làm mát bằng heli lỏng ở -2690C. Công nghệ này được kỳ vọng góp phần thay đổi thiết kế máy bay dân dụng, giảm phát thải carbon và tối ưu chi phí vận hành hàng không.