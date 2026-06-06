Động cơ siêu dẫn mở đường cho máy bay điện tương lai

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Strathclyde ở Glasgow (Anh) đã thử nghiệm thành công mô hình động cơ hàng không siêu dẫn toàn phần công suất 100kW, mở ra triển vọng phát triển hệ thống đẩy điện hiệu suất cao, trọng lượng nhẹ cho máy bay điện tương lai. Nhờ sử dụng vật liệu siêu dẫn có điện trở bằng 0 khi được làm lạnh ở nhiệt độ siêu thấp, động cơ có thể xử lý lượng điện năng lớn mà không tạo ra nhiệt hao phí.