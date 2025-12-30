Tàu cao tốc Phú Quý – Phan Thiết tạm dừng hoạt động dịp Tết Dương lịch 2026

Sóng lớn, gió mạnh trên vùng biển Phan Thiết – Phú Quý (Lâm Đồng) dịp Tết Dương lịch 2026 buộc các hãng tàu cao tốc đồng loạt tạm dừng khai thác, khiến du khách không thể ra đảo.

Ngày 30-12, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, các tuyến tàu cao tốc vận tải hành khách Phú Quý – Phan Thiết và ngược lại đồng loạt tạm dừng hoạt động, đúng vào cao điểm nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Theo thông báo từ Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang, căn cứ bản tin dự báo thời tiết tại vùng biển Phan Thiết – Phú Quý xuất hiện sóng cao, gió lớn vượt ngưỡng an toàn khai thác, đơn vị quyết định tạm ngưng tuyến Phan Thiết – Phú Quý từ ngày 2 đến ngày 5-1-2026, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Tương tự, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc cũng phát đi thông báo tạm dừng vận chuyển hành khách ra vào đảo Phú Quý từ ngày 1 đến 2-1-2026 do điều kiện thời tiết bất lợi.

Tàu cao tốc Phú Quý – Phan Thiết tạm dừng hoạt động đúng dịp Tết Dương lịch 2026

Đặc khu Phú Quý cách đất liền hơn 56 hải lý, mọi hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách và giao thương đều phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến vận tải biển. Hiện các tàu duy trì hoạt động thường xuyên trên tuyến này gồm: Superdong Phú Quý I, Superdong Phú Quý II, Trưng Trắc...

Thời điểm này cũng trùng với mùa gió Đông Bắc kéo dài từ tháng 11 năm trước đến cuối tháng 4 năm sau, giai đoạn biển động thường xuyên khiến việc đi lại ra đảo gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với tàu cao tốc.

Các tàu cao tốc ra đặc khu Phú Quý tạm dừng hoạt động

Việc tàu cao tốc tạm dừng đúng dịp lễ khiến nhiều du khách “dở khóc dở cười”. Chị Mai Phương (du khách từ TPHCM) cho biết: “Chúng tôi đã đặt vé, khách sạn và tour từ trước cả tháng. Tàu hủy sát ngày khiến cả nhóm phải thay đổi kế hoạch, chi phí phát sinh lớn”.

Trong khi chờ thời tiết ổn định, du khách có lịch trình ra Phú Quý trong đầu năm 2026 buộc phải tạm hoãn, còn các doanh nghiệp vận tải biển tiếp tục theo dõi dự báo để có phương án vận hành trở lại an toàn khi điều kiện cho phép.

TIẾN THẮNG