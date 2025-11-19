Xã hội

Lâm Đồng: Tạm ngưng toàn bộ tàu cao tốc ra đảo Phú Quý do thời tiết xấu

Sáng 19-11, các đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách Phan Thiết – Phú Quý cho biết đã thông báo tạm ngưng toàn bộ hoạt động tàu cao tốc do ảnh hưởng của thời tiết xấu, đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.

Tàu cao tốc Trưng Trắc và các tàu cao tốc khác tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu
Cụ thể, tàu cao tốc Trưng Trắc dừng khai thác cả hai chiều từ ngày 19 đến 26-11. Hai tàu cao tốc Superdong Phú Quý cũng tạm ngưng hoạt động từ ngày 20 đến hết ngày 22-11.

Nguyên nhân là do gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, gây sóng lớn trên 4m, khiến việc di chuyển trên biển không đảm bảo an toàn.

Hiện tuyến vận tải hành khách Phú Quý – Phan Thiết có tổng cộng 3 tàu cao tốc. Việc các tàu tạm dừng khai thác ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu đi lại của người dân và du khách ra vào đảo Phú Quý – nơi cách đất liền hơn 56 hải lý.

