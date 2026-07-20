Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Ngày 20-7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục không kích Iran ngày thứ 9 liên tiếp.

Quân đội Mỹ tuyên bố vẫn đang cảnh giác và sẵn sàng đảm bảo an toàn tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Ảnh : CENTCOM

Hãng tin Tasnim dẫn tuyên bố của IRGC cho biết, 2 tàu chở dầu không tuân thủ quy định, cố gắng đi qua tuyến đường phía Nam, khu vực được mô tả là “không an toàn và đầy rủi ro” tại eo biển Hormuz.

Theo IRGC, vụ tấn công khiến 2 tàu bị hư hại và buộc phải dừng lại.

Cùng ngày, Hãng thông tấn IRNA dẫn thông báo của IRGC cho biết lực lượng này đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào khu vực Al-Tanf của Syria, nhằm đáp trả vụ tấn công trước đó tại thành phố Iranshahr, Đông Nam Iran.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ xảy ra tại các cảng Mahshahr và Bandar Imam Khomeini ở Tây Nam Iran, cũng như thành phố cảng Sirik ở miền Nam nước này.

Các hệ thống phòng không cũng được kích hoạt tại thành phố cảng Konarak, Đông Nam Iran.

Theo giới quan sát, trong đợt tấn công mới, Mỹ đã nhắm vào nhiều cảng quan trọng và khu vực chiến lược trên lãnh thổ Iran.

Tin liên quan Mỹ mở đợt không kích thứ 9 vào Iran, giá dầu vượt 90 USD/thùng

KHÁNH HƯNG