Tây Ninh: Bắt nghi phạm tấn công, cướp tài sản của cụ ông bán vé số

Chiều 16-6, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Dương Công Nhạc, 40 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, nghi phạm trong vụ tấn công, cướp tài sản của cụ ông bán vé số.

Dương Công Nhạc bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đồng Tháp. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 12-6, ông N.V.H., 71 tuổi, đang ngủ bên lề quốc lộ 1A, đoạn qua ấp 5, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, thì bị một nam thanh niên dùng bạo lực tấn công, cướp khoảng 1 triệu đồng.

Nạn nhân bị xây xát vùng đầu, sau đó được người thân đưa về chăm sóc. Vụ việc được camera an ninh ghi lại, gây bức xúc trong dư luận.

Công an xã Thủ Thừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, thu giữ một cục bê tông nghi là hung khí gây án; đồng thời trích xuất nhiều đoạn camera ghi lại diễn biến vụ việc, đặc điểm nhận dạng nghi phạm và phương tiện sử dụng.

Từ dữ liệu camera, lực lượng chức năng xác định nghi phạm điều khiển xe máy BKS 65P5-3718. Qua rà soát, truy vết hành trình phương tiện và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an phát hiện một đối tượng có nhiều đặc điểm trùng khớp đang xuất hiện tại tỉnh Đồng Tháp.

Đến khoảng 14 giờ 30 ngày 16-6, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Dương Công Nhạc tại một nhà trọ ở xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp; đồng thời thu giữ xe máy cùng nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, Dương Công Nhạc khai nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

QUANG VINH