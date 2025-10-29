Xã hội

Tây Ninh: Cá sấu xổng chuồng cắn 1 người bị thương

Ngày 29-10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ việc cá sấu xổng chuồng cắn người.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin một con cá sấu xổng chuồng cắn trúng người tại khu vực ấp 8, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.

Qua xác minh, người bị cắn là ông P.T.T., giáo viên một trường THCS trên địa bàn xã Thuận Mỹ. Theo đó, trong lúc ra vườn thăm lợp bắt cá, ông T. bị một con cá sấu nặng khoảng 8kg cắn vào chân. Ông tri hô cầu cứu và cùng người dân xung quanh bắt được con cá sấu. Nạn nhân cũng được đưa đi sơ cứu và khâu vết thương kịp thời.

Ông P.T.T. bị cá sấu cắn trúng chân

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguồn gốc con cá sấu và trách nhiệm của các bên liên quan.

