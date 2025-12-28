Thái Lan - Campuchia: Thỏa thuận ngừng bắn, khôi phục ổn định

Ngày 27-12, tại cửa khẩu biên giới Ban Phakkad ở tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha, đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn nhằm khôi phục ổn định, cho phép thường dân sống quanh khu vực biên giới trở về nhà và ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthapon Nakpanich (phải) và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: Xinhua

Tiếp tục theo dõi tình hình trong 72 giờ

Truyền thông hai nước đưa tin, các cuộc thảo luận về hoàn thiện thỏa thuận ngừng bắn này đã được các Ban thư ký của Ủy ban Biên giới chung (GBC) hai nước thông qua về nguyên tắc sau 3 ngày đàm phán kỹ thuật có sự tham gia của các quan chức quân sự. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ trưa 27-12.

Theo TTXVN, Tướng Natthaphon, người đồng thời là Chủ tịch GBC của Thái Lan, cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Theo tuyên bố chung do Bộ Quốc phòng hai nước công bố cùng ngày, hai bên nhất trí về việc thỏa thuận mới nhất sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động phân định biên giới nào đang diễn ra giữa hai nước, và việc giải quyết các khu vực tranh chấp dọc biên giới sẽ do các cơ chế song phương hiện có đảm nhiệm.

Vai trò và tầm ảnh hưởng của ASEAN

Liên hợp quốc (LHQ) và Liên minh châu Âu (EU) ngày 27-12 đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, coi đây là bước đi tích cực nhằm chấm dứt giao tranh và tạo điều kiện hướng tới hòa bình lâu dài.

EU kêu gọi Thái Lan và Campuchia thực hiện thỏa thuận ngừng bắn “một cách thiện chí", đồng thời đánh giá cao vai trò tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc thúc đẩy kết quả này.

Thỏa thuận ngừng bắn được gia hạn sau cuộc họp đặc biệt ngày 22-12 của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia), tiếp theo là 3 ngày đàm phán giữa các bên tại một trạm kiểm soát biên giới, nơi hai bộ trưởng quốc phòng Thái Lan-Campuchia gặp nhau vào ngày 27-12. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025, Malaysia đã tổ chức cuộc họp đặc biệt các bộ trưởng ngoại giao nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, tăng cường xây dựng lòng tin và tạo không gian đối thoại giữa Thái Lan và Campuchia.

Cũng trong ngày 27-12, trong một phát biểu trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan. Thủ tướng Anwar cho rằng quyết định ngừng giao tranh và giữ nguyên vị trí của hai bên phản ánh sự thận trọng và kiềm chế, nhưng trên hết là vì lợi ích của người dân. Cũng theo nhà lãnh đạo Malaysia, Tuyên bố chung của cuộc họp Ủy ban Biên giới chung đặc biệt lần thứ 3 giữa Thái Lan và Campuchia ngày 26-12 đã đưa ra các biện pháp tích cực thiết thực như nhóm quan sát viên của ASEAN và việc liên lạc trực tiếp giữa các cơ quan quốc phòng.

Vẫn theo Thủ tướng Anwar, khi chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Philippines từ 0 giờ ngày 1-1-2026, Malaysia sẽ ủng hộ vai trò và tầm ảnh hưởng của ASEAN với tư cách là một khu vực hòa bình.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ra thông cáo báo chí cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Campuchia tham dự cuộc gặp ba bên giữa Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc. Cuộc gặp dự kiến diễn ra trong các ngày 28 và 29-12 tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nhằm thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan tình hình Campuchia -Thái Lan.

HẠNH CHI tổng hợp