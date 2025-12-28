Động đất mạnh ngoài khơi lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc)

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo một trận động đất 6,6 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) khuya 27-12. Đây là trận động đất lớn thứ hai xảy ra tại khu vực này trong vài ngày qua.

Trận động đất tại Đài Loan hôm 24-12. Ảnh: CNN

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Đài Loan cho biết trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 05 giờ địa phương, có độ sâu chấn tiêu 73 km dưới biển ngoài khơi huyện Nghi Lan, Tây Nam Đài Bắc. Cơ quan này ước tính trận động đất mạnh 7,0 độ richter và đánh giá thiệt hại do trận động đất gây ra sẽ hạn chế vì tâm chấn tương đối sâu và xảy ra ngoài khơi.

Trận động đất khiến các tòa nhà ở Đài Bắc rung lắc, truyền thông địa phương cho biết người dân có thể cảm nhận được dư chấn trên khắp Đài Loan. Hiện tại, trận động đất đã làm gián đoạn tạm thời nguồn cung cấp điện ở một khu vực thuộc huyện Nghi Lan, nhưng không có thiệt hại lớn nào được báo cáo, cũng chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Hoạt động của 4 chuyến tàu ở Nghi Lan đã tạm dừng, ảnh hưởng đến hơn 270 hành khách. Các tuyến tàu điện ngầm của Đài Bắc đã hoạt động với tốc độ thấp trong khoảng 20 phút cho đến khi không có bất thường nào được báo cáo tại các nhà ga và đường ray.

Cơ quan khí tượng ra thông báo người dân nên cảnh giác với các dư chấn có cường độ từ 5,5 đến 6,0 độ richter trong vài ngày tới. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, lãnh đạo Đài Loan Lai Thanh Đức cho biết chính quyền đã kiểm soát được tình hình và cũng kêu gọi người dân cảnh giác với các dư chấn.

VIỆT LÊ