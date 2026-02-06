Thăm, chúc tết nhiều cá nhân, đơn vị

Ngày 5-2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà, động viên, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ.

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy còn gặp nhiều khó khăn song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, LLVT tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực cố gắng và đạt được kết quả toàn diện, ấn tượng. Công tác chuẩn bị và chăm lo tết cho đồng bào, các tầng lớp nhân dân được tập trung thực hiện tốt. Tỉnh đã tổ chức chương trình tri ân và an sinh xã hội quy mô lớn, bài bản, rất trách nhiệm. Hàng chục ngàn người có công, thân nhân liệt sĩ được thăm hỏi, tặng quà tận nơi. Đây là những việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý, trách nhiệm, tình cảm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2 tại tỉnh Phú Thọ, sáng 5-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà, chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ và Sư đoàn 316 (Quân khu 2). Tại đây, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện chặt chẽ Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng về chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Chủ tịch nước Lương Cường chỉ rõ, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, chưa có trong tiền lệ nên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra rất nặng nề; Quân khu 2 là địa bàn chiến lược quan trọng, có đường biên giới dài với nước bạn Trung Quốc, Lào…

Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 cần quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là nắm chắc tình hình nhiệm vụ, sẵn sàng trang bị phương tiện, con người, không để bị động, bất ngờ; thực hiện xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại, trong đó xác định yếu tố con người là quan trọng nhất như lời dạy của Bác Hồ “người trước, súng sau”. Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tin tưởng, phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, LLVT Quân khu 2 tiếp tục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngày 5-2, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà đến 60 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người lao động khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; cùng đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành.

﻿ Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hải Châu (TP Đà Nẵng). ẢNH: XUÂN QUỲNH

Tại buổi thăm, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm “lấy dân làm gốc”, coi chăm lo đời sống nhân dân là mục tiêu, động lực phát triển. Việc chăm lo tết đến các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động thể hiện rõ truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao nỗ lực của TP Đà Nẵng trong khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác xóa nhà tạm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của TP Đà Nẵng. Cùng ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú và lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đến thăm, chúc tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá (tại địa chỉ 446 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Cường) và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sự (tại địa chỉ K57/6 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu).

Dịp tết năm nay, TP Đà Nẵng dành hơn 350 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội tại 93 phường, xã. Trong đó, nhiều nguồn lực được sử dụng để ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 5-2, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 300 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 xã Bàu Hàm, Gia Kiệm và Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, đoàn đã đến thăm và trao quà 300 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 công ty trên địa bàn.

Sáng 5-2, đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết tại tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quà đến người dân phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp. ẢNH: NGỌC PHÚC

Đoàn công tác đến thăm, chúc tết Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại phường Thường Lạc, đoàn công tác đã trao bảng tượng trưng 1,5 tỷ đồng hỗ trợ quỹ an sinh xã hội của địa phương; tặng quà 100 hộ gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 1.500.000 đồng); tặng quà 50 cán bộ, chiến sĩ, con nuôi đồn biên phòng, các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” (mỗi phần quà trị giá 2.000.000 đồng) và tặng quà 35 gia đình có công với cách mạng tại căn cứ Thành đoàn sông Sở Thượng.

Tiếp đó, đoàn công tác đến xã Tân Hồng tham dự chương trình an sinh xã hội do Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM tổ chức. Tại đây, đoàn đã trao tặng 170 phần quà, 20 xe đạp, 2 máy lọc nước, hệ thống cờ, đèn năng lượng mặt trời… đến người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2026, Thành ủy TPHCM thành lập 8 đoàn công tác đến thăm, chúc tết tại các tỉnh miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ. Theo đồng chí Lê Quốc Phong, với lợi thế là đô thị lớn, điều kiện triển khai các hoạt động chăm lo an sinh xã hội của TPHCM thuận lợi hơn so với nhiều địa phương, do đó thành phố luôn mong muốn đồng hành, chung tay hỗ trợ các tỉnh, nhất là những khu vực còn khó khăn, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa TPHCM và các tỉnh khu vực ĐBSCL.

Ngày 5-2, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị trao quà tết đến các bí thư chi bộ khu phố, ấp, thôn, khu dân cư nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị. Dịp này, Thành ủy TPHCM đã trao 44 suất quà tết đến các bí thư chi bộ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, động viên các đồng chí đón tết ấm áp, nghĩa tình.

Ngày 5-2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần thứ XI - năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại các xã vùng biên giới của tỉnh Lâm Đồng. Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng quà đến một số cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Tuy Đức, xã Thuận Hạnh; hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trưởng bon, bản, già làng, người có uy tín và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã này. Cùng ngày, Bệnh viện Quân y 7A, 7B và Bệnh viện Quân dân y miền Đông, Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 7) tổ chức chương trình khám, chữa bệnh miễn phí và trao tặng 660 phần quà đến người dân các xã Quảng Trực, Thuận Hạnh, Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng). Đồng thời, các y, bác sĩ tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức phòng, chống các bệnh thường gặp, nâng cao ý thức bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Cùng ngày, đoàn công tác số 6 của Thành ủy TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Chi đội Kiểm ngư số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam), Đồn Biên phòng Bến Đá (Bộ đội Biên phòng TPHCM) và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Chiều cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công với cách mạng, hộ khó khăn, trẻ mồ côi và các cụ cao niên trên 100 tuổi tại phường Tân Thành, phường Tân Hải (TPHCM).

Ngày 5-2, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc tết các tập thể, cá nhân chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026. Đoàn đã đến thăm, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trụ trì chùa Chantaransay (phường Xuân Hòa, TPHCM). Nhân dịp tết đến xuân về, đồng chí Dương Anh Đức chúc Hòa thượng Danh Lung cùng các chư tăng, Phật tử nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc tết Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại TPHCM. Đồng chí Dương Anh Đức gửi lời chúc đến chức sắc Ban Đại diện Hội thánh; chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài của 29 cơ sở đạo tại TPHCM một năm mới an khang, hạnh phúc.

Sáng 5-2, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đến dự Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tại phường Tân Phú (TPHCM). Cùng ngày, tại phường Phú Thạnh (TPHCM), đồng chí Dương Trọng Hiếu đã đến thăm, tặng quà tết đến các hội viên Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tiếp đó, đồng chí đến thăm, tặng quà tết đến bà Nguyễn Thị Thanh Mai (ngụ phường Phú Thọ Hòa), là thương binh hạng 2/4.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang và cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến thăm C12 Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng; Sư đoàn Không quân 370; Sư đoàn Phòng không 367; Bệnh viện 1A và Bệnh viện Đa khoa Tân Bình (phường Tân Sơn Nhất).

Ngày 5-2, đoàn công tác UBND TPHCM do đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở y tế và gia đình chính sách trên địa bàn phường Phú Lợi, phường Bình Dương, phường Chánh Hiệp (TPHCM). Đoàn thăm Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Phú Lợi, Sư đoàn Bộ binh 7, Lữ đoàn Tác chiến điện tử 98; thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực và một số gia đình chính sách. Cùng ngày, đoàn đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương, nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án bệnh viện 1.500 giường và chúc tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện.

Cũng trong ngày 5-2, đoàn công tác số 24 của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu sân bay và Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dịp này, đoàn công tác số 28 của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết các Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Cái Mép, Phú Mỹ và một số cơ sở y tế, an sinh xã hội.

Chiều 5-2, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết các đơn vị: Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (phường Cát Lái); Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng (phường Cát Lái); Bệnh viện Lê Văn Thịnh (phường Bình Trưng); Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (phường Hiệp Bình).

Nhiều đoàn đến chúc tết lãnh đạo TPHCM Ngày 5-2, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp đoàn Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long đến thăm, chúc tết Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đến thăm và chúc tết, đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, đã gửi lời chúc tết đến lãnh đạo TPHCM. Chia sẻ những tiềm năng, lợi thế và những định hướng lớn trong phát triển tỉnh, đồng chí bày tỏ mong muốn TPHCM và tỉnh Vĩnh Long có chương trình hợp tác trên các lĩnh vực để hai địa phương cùng phát triển. Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, TPHCM sẵn lòng có chương trình hợp tác với tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị tỉnh Vĩnh Long đề xuất thêm những nội dung mà tỉnh quan tâm hợp tác. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời chúc đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh và bà con tỉnh Vĩnh Long một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc. Cùng ngày, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM cùng đoàn đến thăm, chúc tết Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Tiếp đón đoàn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn những lời chúc tết và chúc Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng bà con giáo dân có một năm mới an lành, mạnh khỏe, nhiều niềm vui. Ngày 5-2, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp đoàn Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đến thăm và chúc tết.

NHÓM PV