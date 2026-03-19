Tham gia Triển lãm Venice Art Biennale: Bước tiến mới của mỹ thuật Việt

Việt Nam lần đầu tiên tham gia Triển lãm nghệ thuật Venice Art Biennale (khai mạc vào tháng 5 tới tại Italy) bằng một dự án nghệ thuật độc lập với không gian triển lãm riêng.

Cơ hội quảng bá

Sau hơn một năm phục hồi và trùng tu, cung điện lịch sử Ca’ Giustinian Faccanon tại Venice (Italy) vừa chính thức mở cửa trở lại, đánh dấu sự hồi sinh của công trình kiến trúc có tuổi đời hơn 5 thế kỷ. Theo kế hoạch, cung điện sẽ trở thành không gian dành cho các triển lãm nghệ thuật, sự kiện và dự án văn hóa quốc tế, mở đầu bằng các hoạt động trong khuôn khổ Venice Art Biennale lần thứ 61 năm 2026. Việc tái khởi động không gian này sẽ được đánh dấu bằng sự kiện ra mắt dành cho khách mời vào cuối tháng 3-2026.

Họa sĩ Lê Hữu Hiếu sáng tạo tác phẩm

Trong số những dự án đầu tiên được xác nhận tại không gian triển lãm mới của Ca’ Giustinian Faccanon có dự án nghệ thuật của đại diện Việt Nam, mang tên Art in the Global Stream (tạm dịch: Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu) của họa sĩ Lê Hữu Hiếu, do giám tuyển Đỗ Tường Linh phụ trách. Dự án giới thiệu những góc nhìn của nghệ thuật đương đại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, nơi các nền văn hóa liên tục giao thoa và chuyển động. Theo Ban tổ chức Triển lãm Venice Art Biennale, có 99 quốc gia và vùng lãnh thổ được chấp thuận tham dự.

Việt Nam lần đầu góp mặt với một dự án nghệ thuật độc lập được xem là dấu mốc đáng chú ý của mỹ thuật trong nước. Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội quảng bá nghệ thuật Việt Nam tới công chúng quốc tế mà còn tạo điều kiện để nghệ sĩ trong nước tăng cường đối thoại với cộng đồng nghệ thuật toàn cầu.

“Mỏ vàng” từ nền tảng truyền thống Việt Nam

Họa sĩ Lê Hữu Hiếu sinh năm 1982 tại Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc ở Hà Nội, từng gây chú ý với triển lãm cá nhân Soul Energy tại Venice (Italy) hồi năm 2021. Triển lãm do MoCA Italy và Arte Laguna Studio tổ chức tại Arsenale Nord trong không gian gần 1.000m2, dưới sự giám tuyển của TS Chiara Canali. Đây được xem là một trong những triển lãm cá nhân quy mô lớn của nghệ sĩ Việt Nam tại Italy.

Hồi tháng 4-2025, Lê Hữu Hiếu tổ chức triển lãm sắp đặt Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30-4-1975 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu hút đông đảo công chúng. Tháng 10-2025, tại Tokyo (Nhật Bản), anh được Trung tâm UNESCO Nhật Bản và Trung tâm UNESCO Việt Nam vinh danh “Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025”.

Chia sẻ về con đường sáng tạo, họa sĩ Lê Hữu Hiếu cho rằng, dù tiếp cận các phương pháp nghệ thuật hiện đại hay học thuật phương Tây, nguồn cội văn hóa dân tộc vẫn là nền tảng quan trọng. “Ông cha ta đã để lại một kho tàng văn hóa vô cùng phong phú. Tôi cảm thấy mình may mắn khi đang đứng trên một “mỏ vàng” để nghiên cứu và sáng tạo nên những tác phẩm mới”, anh bày tỏ.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới (ban hành đầu năm 2026) nhấn mạnh yêu cầu nâng cao sức mạnh mềm văn hóa và vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Theo định hướng này, Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập văn hóa thông qua việc tham gia các sự kiện quốc tế lớn như: Giải thưởng Oscar (Mỹ), Liên hoan phim Cannes (Pháp), Triển lãm toàn cầu (World Expo)... Sự xuất hiện của dự án nghệ thuật Việt Nam tại Venice Art Biennale là bước đi tiếp nối trong hành trình đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn trên bản đồ nghệ thuật toàn cầu.

Triển lãm Venice Art Biennale được tổ chức lần đầu năm 1895 và diễn ra định kỳ hai năm một lần. Trong hơn một thế kỷ tồn tại, sự kiện này luôn được xem là một trong những diễn đàn nghệ thuật danh giá nhất thế giới, thường được ví như “Thế vận hội mỹ thuật”, bởi quy mô và sức ảnh hưởng đối với đời sống nghệ thuật quốc tế. Mỗi kỳ triển lãm quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, giám tuyển và tổ chức nghệ thuật đến từ khắp các châu lục. Các dự án nghệ thuật tại đây phản ánh những xu hướng sáng tạo và các vấn đề nổi bật của nghệ thuật đương đại toàn cầu.

THIÊN BÌNH