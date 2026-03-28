Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Phan Trung Kiên, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu về dự buổi lễ. Ảnh: LÊ TRẦM

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Trường Thiếu sinh quân miền Nam trực thuộc Quân khu 7, được thành lập theo Quyết định 444/QĐ-BQP ngày 27-1-2026 của Bộ Quốc phòng. Trường có địa chỉ tại xã Nhuận Đức (TPHCM), gồm 6 phòng, ban chức năng; 5 khoa chuyên môn và 8 đại đội quản lý học viên. Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam và trao Quân kỳ Quyết thắng cho nhà trường; công bố quyết định thành lập Đảng bộ trường và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Thượng tá Trần Viết Nhuận, Chính ủy Trường Thiếu sinh quân miền Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Quân kỳ quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Trường Thiếu sinh quân miền Nam có chức năng giáo dục, đào tạo, truyền thụ kiến thức văn hóa, bồi dưỡng học sinh ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, quân sự; đồng thời hình thành lý tưởng cách mạng, vun đắp lòng yêu nước, tính kỷ luật, đạo đức, thể chất và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Trường hoạt động theo mô hình nội trú, đào tạo bậc phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12, học sinh quốc tế học từ lớp 10 đến lớp 12. Hằng năm, trường tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quân khu 7, Quân khu 9; đào tạo học sinh quốc tế (Lào, Campuchia...) và các đối tượng khác theo quy định.

Khu nhà Ban giám hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Nhà trường được đầu tư xây dựng hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, huấn luyện cho khoảng 1.000 học sinh. Năm học 2026-2027, trường đào tạo 2 lớp 6 với 100 học sinh.

Là người từng học tập tại Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ xúc động khi dự lễ. Theo đồng chí, việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam có ý nghĩa rất lớn, nhằm xây dựng nguồn nhân lực kế cận cho Quân đội nhân dân Việt Nam và phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, việc thành lập Trường Thiếu sinh quân để học sinh có điều kiện học tập, rèn luyện từ sớm về tinh thần yêu nước, ý chí, nghị lực kiên cường, tạo nguồn nhân lực đóng góp cho Quân đội và cho đất nước trong giai đoạn cách mạng mới là hết sức quan trọng và cần thiết.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo

Để chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng năm học 2026-2027, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhanh chóng kiện toàn tổ chức, biên chế đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có chất lượng chuyên môn cao, đúng chuyên nghiệp quân sự.

Đồng thời, tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, cải tạo doanh trại, bổ sung trang thiết bị dạy học; hoàn thiện chương trình và nội dung đào tạo theo mô hình trường học thông minh, hiện đại; phối hợp tổ chức chiêu sinh công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ công bố. Ảnh: LÊ TRẦM

THU HOÀI