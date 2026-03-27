Hơn 170 sĩ quan dự bị tại TPHCM được thăng quân hàm

Sáng 27-3, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan dự bị đang phục vụ tại ngũ.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM, công bố quyết định của Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM về việc thăng quân hàm đối với các đồng chí sĩ quan dự bị đang phục vụ tại ngũ của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Theo đó, có 51 đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tá, 107 đồng chí được thăng quân hàm Đại úy, 6 đồng chí được thăng quân hàm Trung úy và nhiều đồng chí được thăng quân hàm Thượng úy.

Thiếu tướng Phạm Như Quân phát biểu chúc mừng. Ảnh: HỮU TÂN

Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, quân đội và TPHCM đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của các đồng chí trong suốt thời gian qua.

Thiếu tướng Phạm Như Quân trao quyết định cho các đồng chí sĩ quan dự bị

Thiếu tướng Phạm Như Quân yêu cầu các đồng chí nhận quyết định nêu cao tinh thần trách nhiệm; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; ra sức học tập, rèn luyện và nâng cao vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đúng, trúng, hiệu quả trong công tác. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Tin liên quan Bộ tư lệnh TPHCM tiễn 1.249 quân nhân xuất ngũ năm 2026

THU HOÀI