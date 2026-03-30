Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 đồng diễn chào mừng các ngày lễ lớn

Ngày 30-3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh".

Chương trình nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời ôn lại truyền thống 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026), 1.986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2026), 33 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và 77 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng (6-3-1949 - 6-3-2026).

Đại biểu dâng hương tưởng niệm và báo công lên tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: LÊ TRẦM

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 dâng hương tưởng niệm. Ảnh: LÊ TRẦM

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và báo công tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; xem các tiết mục văn nghệ, biểu diễn múa súng, quyền thuật, đối luyện, trình diễn áo dài, đồng diễn dân vũ... Chương trình có sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 7 và các đơn vị kết nghĩa.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: LÊ TRẦM

Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô lớn, gồm 3 chương: “Đảng cho ta mùa xuân”, “Bản hùng ca vang mãi”, “Đất nước vươn mình”.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 chúc mừng các diễn viên quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: LÊ TRẦM

Mỗi chương mang một sắc thái riêng nhưng thống nhất ở chủ đề xuyên suốt: ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc; vẻ đẹp người quân nhân cách mạng và khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Các đội hình tham gia biểu diễn. Ảnh: LÊ TRẦM

Qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục khẳng định niềm tin, trách nhiệm và quyết tâm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.

THU HOÀI