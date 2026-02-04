Thăm, tặng quà tết gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chia sẻ những khó khăn của từng gia đình và trao tặng quà tết, góp phần mang lại niềm vui, động viên các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 4-2, Đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Dương Thảo Hiền, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Mỹ và Phú Thuận.

Tham gia đoàn công tác có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Sở Y tế, lãnh đạo địa phương cùng các đơn vị liên quan.

Đoàn công tác thăm, tặng quà tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đoàn công tác đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, gửi lời chúc tết và động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp cao điểm cuối năm; đồng thời mong muốn tập thể bệnh viện tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới.

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm các gia đình tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Mỹ. Trong đó, hoàn cảnh thương binh Phạm Văn Minh khiến nhiều thành viên trong đoàn xúc động. Từng tham gia chiến trường Campuchia, bị thương nặng, mất một chân khi còn rất trẻ. Dù mang thương tật suốt đời, ông vẫn cố gắng mưu sinh bằng nghề sửa xe tại nhà để phụ giúp gia đình. Sự quan tâm, động viên cùng phần quà tết đã tiếp thêm tinh thần để gia đình ông vững tin vượt qua khó khăn.

Đoàn công tác thăm, tặng quà cụ Thái Thị Tác hơn 100 tuổi. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đoàn công tác cũng đến thăm bà Thái Thị Tác, hơn 100 tuổi, sức khỏe yếu, đang sống nhờ sự chăm sóc của người thân; gia đình ông Nguyễn Văn Hùng có hai con mắc bệnh nặng, cuộc sống phụ thuộc vào nguồn thu nhập của người vợ; gia đình em Nguyễn Dương Minh Toàn thuộc diện cận nghèo, chịu nhiều mất mát sau dịch bệnh, các thành viên phải sớm lao động để cùng nhau ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại mỗi gia đình, trưởng đoàn công tác đề nghị chính quyền và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để người dân từng bước cải thiện đời sống. Những lời chúc năm mới cùng sự quan tâm chân thành của đoàn công tác đã mang lại không khí ấm áp, xúc động cho các gia đình trong những ngày cận tết.

Cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục đến phường Phú Thuận thăm, tặng quà người cao tuổi, gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo kế hoạch, trong ngày, đoàn công tác tiếp tục chương trình thăm hỏi, trao quà tết cho các hộ dân khó khăn, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với gia đình chính sách, hộ nghèo và người yếu thế, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón mùa xuân mới đầm ấm, nghĩa tình.

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUỐC HÙNG



QUỐC HÙNG