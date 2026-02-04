Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép cổng chào xã Nhà Bè

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi UBND xã Nhà Bè liên quan đến hồ sơ công trình “Cổng chào xã Nhà Bè” trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TPHCM.

Theo Sở Xây dựng, việc sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để lắp đặt cổng chào phục vụ hoạt động văn hóa là có cơ sở xem xét. Đối với đề xuất sử dụng tạm thời một phần vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè để lắp đặt cổng chào, Sở Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Nghị định số 165/2024. Do đó, đề nghị UBND xã Nhà Bè thực hiện một số nội dung như lập phương án sử dụng tạm thời vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè để lắp đặt công trình “Cổng chào xã Nhà Bè”.

Lưu ý xã cần làm rõ sự cần thiết, phù hợp về quy hoạch của địa phương, công tác khảo sát, thiết kế, thẩm tra, phê duyệt, thời gian sử dụng tạm,… nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông, an toàn điện và các nội dung khác (nếu có).

Đồng thời, xã thực hiện thủ tục cấp phép và nộp phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác theo quy định; rà soát, xác định cấp công trình cổng chào và quy định về cấp phép xây dựng đối với công trình “Cổng chào xã Nhà Bè”. Ngoài ra, xã có văn bản cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm thu hồi, phá dỡ (không đòi bồi hoàn chi phí) khi cơ quan quản lý đường bộ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

UBND xã Nhà Bè thông tin, cổng chào xã Nhà Bè được thiết kế theo hình tượng cây dừa nước với hình thức cách điệu, mang ý nghĩa nhận diện không gian hành chính, giới thiệu địa danh xã Nhà Bè và góp phần chỉnh trang, tạo điểm nhấn cảnh quan, nâng cao mỹ quan đô thị tại khu vực cửa ngõ địa bàn xã.

Trao đổi với SGGP, lãnh đạo xã Nhà Bè cho biết từ hướng dẫn của Sở Xây dựng, UBND xã đang hoàn chỉnh thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ để lắp đặt công trình "Cổng chào xã Nhà Bè" theo quy định.

THANH HIỀN