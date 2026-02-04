Dự báo nắng nóng gia tăng trong năm 2026

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, năm 2026, Việt Nam có thể ít bão hơn so với năm 2025, nhưng có khả năng nắng nóng nhiều hơn.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo nắng nóng gia tăng trong năm 2026

Bão và áp thấp nhiệt đới sẽ ít hơn năm 2025

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vừa công bố thông tin dự báo tình hình khí tượng - thủy văn năm 2026 trên phạm vi cả nước. Theo nhận định, năm 2026, hiện tượng ENSO (hiện tượng khí hậu mặt nước biển Thái Bình Dương) nhiều khả năng duy trì trạng thái trung tính trong nửa đầu năm và có thể chuyển dần sang El Nino vào các tháng cuối năm, kéo theo nguy cơ nắng nóng gia tăng và số lượng bão giảm về cuối năm.

Cụ thể, theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hiện tại ENSO đang trong trạng thái La Nina yếu.

Trong khoảng 3 tháng tới, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng 75-85%. Từ tháng 5 đến 7-2026, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất còn 55-65% và xác suất chuyển sang trạng thái El Nino có xu hướng tăng dần, khoảng 35-45%.

Đến các tháng cuối mùa hè và đầu mùa thu năm 2026, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng hơn, với xác suất 55-65%. Đồng thời, có khả năng chuyển sang trạng thái El Nino trong các tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Trong điều kiện đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, hoạt động đối lưu sẽ suy yếu ở khu vực gần trung tâm Thái Bình Dương và suy giảm ở phía Tây Thái Bình Dương. Tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có khu vực phía Nam của Việt Nam, lượng mưa có xu hướng thấp hơn trung bình trong những tháng cuối năm 2026.

Dưới tác động của xu thế ENSO như trên, từ tháng 2 đến 7-2026, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong giai đoạn này có 3,8 cơn, trong đó đổ bộ vào đất liền 1,2 cơn.

Từ tháng 8 đến 12-2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông vào thời điểm này có 9,6 cơn, trong đó đổ bộ vào đất liền 3,8 cơn.

Cụ thể, từ tháng 8 đến 9, bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Bắc. Từ tháng 9 đến 12, bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Trung và khu vực phía Nam.

Nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, thời gian tới, khu vực Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3-2026, tập trung ở miền Đông Nam bộ. Sau đó, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam bộ.

Ở khu vực phía Tây Bắc bộ, nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện từ tháng 3-2026. Từ khoảng tháng 4-2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng. Từ khoảng cuối tháng 4, nắng nóng sẽ mở rộng dần ra toàn khu vực Bắc bộ và Trung bộ.

Từ khoảng tháng 5, nắng nóng suy giảm dần ở các tỉnh phía Nam. Riêng khu vực Bắc bộ và Trung bộ, nắng nóng gia tăng hơn về cường độ và duy trì đến tháng 8-2026. Từ khoảng tháng 9-2026, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần ở khu vực phía Bắc.

Ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo: “Năm nay, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2025”.

PHÚC VĂN