Trao 200 phần quà tết đến các hộ nghèo tỉnh An Giang

Những phần quà tết thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sẻ chia, tình cảm và trách nhiệm đối với bà con nhân dân khó khăn trên địa bàn.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và lãnh đạo địa phương trao quà cho bà con xã Hòa Lạc

Ngày 4-2, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tổ chức gặp mặt, tặng quà bà con nhân dân tại các xã Long Kiến, Hòa Lạc và Tân An (tỉnh An Giang) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đã trực tiếp trao 200 phần quà tết (500.000 đồng/phần) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (xã Tân An 80 phần; xã Long Kiến và xã Hòa Lạc mỗi xã 60 phần).

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và lãnh đạo địa phương trao quà cho bà con xã Tân An

Đại tá Lê Hoàng Việt nhấn mạnh hoạt động tặng quà, chúc tết lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm và trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng đối với bà con nhân dân trên địa bàn.

Qua những phần quà nghĩa tình, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng mong muốn sẻ chia khó khăn, động viên nhân dân, nhất là các gia đình còn nhiều thiếu thốn, có thêm điều kiện vui xuân, đón tết; tiếp tục nỗ lực lao động, ổn định cuộc sống, củng cố niềm tin và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

NAM KHÔI