Thành lập Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế APEC VN – Chi nhánh Đà Nẵng

Ngày 18-11, tại TP Đà Nẵng, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế APEC VN – Chi nhánh Đà Nẵng chính thức được ra mắt.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới APEC VN, đưa dịch vụ trọng tài – hòa giải thương mại đến gần hơn với doanh nghiệp khu vực miền Trung. Đồng thời, đồng hành cùng Đà Nẵng trong tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế và phát triển kinh tế số theo định hướng của Quốc hội và Chính phủ.

Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế APEC VN là Tổ chức được Bộ Tư pháp thành lập có chức năng giải quyết các tranh chấp về thương mại và hòa giải thương mại trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Trước khi mở rộng tại Đà Nẵng, Trung tâm đã xây dựng mạng lưới hoạt động tại TPHCM, Cần Thơ và Đặc khu Phú Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH-CN Đà Nẵng cho biết, Chi nhánh APEC VN tại Đà Nẵng được thành lập nhằm mở rộng hoạt động của Trung tâm đến khu vực miền Trung; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và thân thiện với nhà đầu tư.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng công bố và ra mắt Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế APEC VN – Chi nhánh Đà Nẵng; Ra mắt Ban Cố vấn và Ban Lãnh đạo Chi nhánh; Công bố đội ngũ Trọng tài viên, Hòa giải viên và Ban Thư ký.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra các phiên tham luận chuyên đề giữa chuyên gia – doanh nghiệp – đại biểu liên quan đến thu hút đầu tư, phương thức giải quyết tranh chấp thương mại, sở hữu trí tuệ, kinh tế số và phát triển nguồn nhân lực.

Chuỗi tham luận mang đến góc nhìn đa chiều, tạo cơ hội trao đổi giữa giới chuyên môn và doanh nghiệp, hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp miền Trung trong nâng cao năng lực pháp lý và quản trị rủi ro.

Theo các đại biểu, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các giao dịch thương mại – đầu tư ngày càng đa dạng và phức tạp, nhu cầu về cơ chế giải quyết tranh chấp nhanh chóng, bảo mật và phù hợp thông lệ quốc tế ngày càng gia tăng. Trọng tài và hòa giải thương mại đang trở thành xu hướng tất yếu tại các trung tâm kinh tế – tài chính lớn.

Lễ ra mắt Chi nhánh Đà Nẵng của APEC VN là bước hoàn thiện hệ sinh thái pháp lý - kinh doanh của thành phố, cung cấp một cơ chế giải quyết tranh chấp trung lập, minh bạch và chuyên nghiệp. Đây là yếu tố then chốt giúp nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Đà Nẵng đang định vị mình là trung tâm tài chính quốc tế.

