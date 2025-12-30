Thành lập Trường Đại học Tâm Anh thuộc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM

Ngày 30-12, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2826/QĐ-TTg về việc cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh.

Theo đó, Trường Đại học Tâm Anh là cơ sở giáo dục đại học tư thục trực thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM.

Trường có trụ sở đặt tại tỉnh Tây Ninh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh; đồng thời, giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường Đại học Tâm Anh, theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ.

Trường Đại học Tâm Anh sẽ là trường đại học tổng hợp, bao gồm nhiều lĩnh vực đào tạo, trong đó tập trung các ngành nghề y tế, chăm sóc sức khỏe và các ngành nghề quan trọng khác.

Tin liên quan Chung sức, đồng lòng xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng

LÂM NGUYÊN