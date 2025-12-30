Y tế - Sức khỏe

Thành lập Trường Đại học Tâm Anh thuộc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM

SGGPO

Ngày 30-12, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2826/QĐ-TTg về việc cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh.

Theo đó, Trường Đại học Tâm Anh là cơ sở giáo dục đại học tư thục trực thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM.

Trường có trụ sở đặt tại tỉnh Tây Ninh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh; đồng thời, giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường Đại học Tâm Anh, theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ.

Trường Đại học Tâm Anh sẽ là trường đại học tổng hợp, bao gồm nhiều lĩnh vực đào tạo, trong đó tập trung các ngành nghề y tế, chăm sóc sức khỏe và các ngành nghề quan trọng khác.

Tin liên quan
LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Đại học Tâm Anh Lê Thành Long Tư thục Tư cách pháp nhân Đại học Tổng hợp Giáo dục đại học Con dấu Tây Ninh Thẩm định Phó Thủ tướng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn