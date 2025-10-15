Thanh niên “bốc đầu xe” quay clip và chủ xe bị phạt 12 triệu đồng

V.Q.T. chạy xe “bốc đầu” cho vợ quay clip rồi đăng trên mạng xã hội TikTok để thu hút người xem. Xe mô tô bị tịch thu theo quy định, T. và chủ xe bị phạt hành chính lần lượt 3 triệu đồng và 9 triệu đồng.

Ngày 14-10, qua công tác nắm tình hình, rà soát trên mạng xã hội TikTok, Đội Cảnh sát giao thông số 1 – Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok có tên “Triệu Nh.” đăng video ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe mô tô chạy một bánh và video khác có nội dung nhiều thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

CSGT làm việc và tuyên truyền cho anh V.Q.T. nhận thức về hành vi sai

Qua xác minh từ hình ảnh và nội dung đăng tải, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản “Triệu Nh.” là V.Q.T. (SN 2006, quê Cà Mau), hiện làm nghề sửa xe và sinh sống ở phường Tân Uyên (TPHCM).

Đội CSGT số 1 phối hợp Công an phường Tân Uyên mời V.Q.T. đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Xe máy bị tịch thu theo quy định

Đối với video “chạy bằng một bánh”, T. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe trên địa bàn phường Tân Uyên vào tối 30-9. Video do vợ của T. quay lại, sau đó T. đăng tải lên TikTok để thu hút người theo dõi.

Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V.Q.T. về hành vi “Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh” và “Không có Giấy phép lái xe”. Tổng mức xử phạt hành chính là 3 triệu đồng; đồng thời tịch thu xe mô tô theo quy định.

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt L.H.M.P. (chủ xe mô tô biển số 61K1) về hành vi “Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” với mức phạt 9 triệu đồng.

Đối với video nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe trên đường, V.Q.T. khai nhận đoạn video này được sao chép từ trang khác và đăng lại trên tài khoản TikTok của mình, không xác định được người điều khiển và địa điểm. Phòng CSGT đang tiếp tục xác minh, truy nguồn video, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

VĂN CHÂU