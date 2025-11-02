Viettel TPHCM và Ngân hàng TMCP Á Châu hợp tác chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Viettel TPHCM và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, hướng đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện phục vụ cộng đồng kinh doanh Việt Nam.

Đại diện Viettel TPHCM và Ngân hàng TMCP Á Châu ký kết hợp tác.

Theo thỏa thuận, Viettel TPHCM và ACB sẽ phối hợp triển khai các giải pháp số hóa trong quản trị, bán hàng và thanh toán điện tử dành cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và hộ kinh doanh. Mục tiêu của chương trình là giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tối ưu quy trình và tuân thủ quyết định thuế theo Đề án 3389 về chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai từ ngày 1-1-2026.

Trong khuôn khổ hợp tác, Viettel TPHCM cung cấp phần mềm bán hàng thông minh Tendoo, hóa đơn điện tử Viettel S-Invoice, và chữ ký số Viettel-CA… giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu, chi phí, lập sổ kế toán, tờ khai thuế, và thanh toán trực tuyến ngay trên một nền tảng duy nhất. ACB sẽ cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng số, tài khoản thanh toán, và các ưu đãi vay vốn linh hoạt, đồng thời phối hợp truyền thông và hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói.

Hai bên thống nhất triển khai hai gói ưu đãi chuyển đổi số dành riêng cho khách hàng hộ kinh doanh mở mới tài khoản tại ACB với Gói Combo 790.000 đồng được miễn phí phần mềm bán hàng Tendoo, 2.000 hóa đơn điện tử Viettel S-Invoice, năm sử dụng chữ ký số Viettel-CA, tài khoản số đẹp tại ACB và nhận quà tặng Bluetooth.

Còn gói Combo 990.000 đồng với ưu đãi miễn phí phần mềm bán hàng Tendoo, 2.000 hóa đơn điện tử + 01 năm chữ ký số Viettel-CA, miễn phí hòa mạng FTTH và tặng thêm 01 tháng trải nghiệm dịch vụ…

Các gói giải pháp được thiết kế giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận công nghệ số, số hóa hoạt động tài chính – kế toán, đồng thời tiết kiệm tới 70% thời gian và 50% chi phí vận hành.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TPHCM cho biết: “Viettel TPHCM cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Việc hợp tác cùng ACB sẽ giúp chúng tôi mang đến cho hộ kinh doanh những giải pháp số trọn gói, thiết thực và phù hợp, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số phát triển bền vững”.

KIM THANH