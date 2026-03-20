Ngân hàng đồng hành doanh nghiệp chuyển đổi số: Giảm rủi ro, tối ưu hóa quản trị

Lộ trình chuẩn hóa tài khoản hộ kinh doanh đang bước vào giai đoạn siết chặt với yêu cầu minh bạch dòng tiền theo doanh thu, chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai. Ngoài vai trò cấp tín dụng, các ngân hàng chuyển sang đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thích ứng với quy định mới thông qua các giải pháp số hóa.

Song hành cùng hộ kinh doanh

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc chuẩn hóa hoạt động của khối kinh tế hộ gia đình. Theo Quyết định 3389/2025 của Bộ Tài chính, từ ngày 1-1-2026, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm bắt buộc phải có tài khoản kinh doanh riêng.

Tiếp đó, từ ngày 1-3-2026, Thông tư 25/2025 của Ngân hàng Nhà nước quy định các tài khoản phải định danh chính xác theo tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Việc tách bạch tài khoản không chỉ là yêu cầu pháp lý để minh bạch hóa nghĩa vụ thuế mà còn là “chìa khóa” giúp các hộ kinh doanh, DNNVV giảm thiểu rủi ro vận hành, tối ưu hóa công tác quản trị.

Nắm bắt nhu cầu này, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đã đưa ra các giải pháp số hóa toàn diện kết hợp hỗ trợ tín dụng linh hoạt cho khách hàng. Tại VPBank, hệ sinh thái VPBankSME được thiết kế để các DNNVV có thể sử dụng Smart POS, Tap to Phone, QR Payment đa tiêu chuẩn và cổng thanh toán trực tuyến, chấp nhận thanh toán liền mạch từ cửa hàng vật lý đến trực tuyến và xuyên biên giới.

Nhân viên ngân hàng VPBank hỗ trợ mở tài khoản, tư vấn giải pháp tài chính phù hợp đến các hộ kinh doanh tại chợ Tân Định (TPHCM) ẢNH: ĐÌNH BẢO

Song song đó, VPBank cũng triển khai hệ sinh thái CommCredit dành cho hộ kinh doanh, đáp ứng yêu cầu tách bạch tài khoản theo quy định mới. Tài khoản khách hàng được tích hợp eTAX qua VPBank NEO với tiền nhàn rỗi hưởng lãi suất đến 6%/năm…

Không chỉ hỗ trợ các giải pháp chuyển đổi số, các NHTM đã bắt tay với cơ quan thuế nhằm hỗ trợ toàn diện cho khách hàng. Tại ACB, hộ kinh doanh được phép sử dụng chính tài khoản đứng tên hộ kinh doanh để kết nối với eTax Mobile, thực hiện kê khai và nộp thuế trực tuyến trên nền tảng của ngành thuế. Để hỗ trợ khách hàng, từ nay đến 30-6-2026, hộ kinh doanh khi liên kết tài khoản với eTax Mobile sẽ được giảm thêm 0,1%/năm lãi suất vay ở kỳ đầu tiên cho các khoản vay sản xuất kinh doanh ưu đãi.

Sacombank và Thuế TPHCM cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh tại 29 chi cục thuế cơ sở. Theo đó, Sacombank cùng các đối tác công nghệ sẽ cung cấp trọn gói giải pháp từ phần mềm quản lý, chữ ký số đến các dịch vụ tài chính phù hợp. Tương tự, OCB triển khai giải pháp Smart Merchant giúp hộ kinh doanh, DNNVV hợp nhất dữ liệu thanh toán, bán hàng và hóa đơn trên một nền tảng duy nhất; tự động đồng bộ giao dịch qua mã QR, POS và khởi tạo hóa đơn điện tử truyền trực tiếp đến cơ quan thuế.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB, cho biết, với sự đồng hành của Thuế TPHCM, OCB đưa ra nhiều giải pháp thiết thực giúp các hộ kinh doanh và DNNVV tối ưu dòng tiền, đảm bảo tuân thủ NĐ 68/2026 một cách chính xác và thuận tiện.

Tiếp cận vốn dễ hơn

Đối với hộ kinh doanh, từ chuyển đổi số đến tiếp cận được vốn vay dễ dàng là một cơ hội để phát triển. Câu chuyện của anh Lê Văn Hà, chủ cửa hàng trái cây tại phường Bàn Cờ, TPHCM, là minh chứng điển hình. Từng bị từ chối vay vốn vào cuối năm 2025 do không chứng minh được dòng tiền từ thói quen dùng tiền mặt, anh đã cải thiện hoạt động kinh doanh nhờ số hóa. “Sử dụng mã QR và phần mềm quản lý không chỉ giúp tôi theo dõi doanh thu thực tế mà còn là cơ sở để ngân hàng phê duyệt vốn vay không cần tài sản thế chấp”, anh Hà chia sẻ.

Người tiêu dùng chuyển khoản thanh toán ở một cửa hàng tại phường Bàn Cờ, TPHCM

﻿ẢNH: HOÀNG HÙNG

Theo thống kê, mỗi năm có hàng chục ngàn hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi mô hình sang doanh nghiệp, song phần lớn trong số này rơi vào nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ với nguồn vốn mỏng, hệ thống kế toán chưa hoàn chỉnh và tài sản bảo đảm hạn chế. Không ít doanh nghiệp vẫn vận hành thủ công, thanh toán rời rạc, giao hàng thu tiền hộ (COD), chuyển khoản riêng lẻ, thiếu liên thông dữ liệu…

Điều này khiến doanh nghiệp khó kiểm soát dòng tiền, thiếu dữ liệu để phân tích hiệu quả kinh doanh và càng khó tiếp cận tín dụng. Vì vậy, việc chuyển đổi số được đánh giá là một trong những “chìa khóa” để hộ kinh doanh, DNNVV dễ tiếp cận nguồn vốn.

Theo các chuyên gia kinh tế, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống ngân hàng không chỉ giúp khu vực DNNVV theo kịp thời đại mà còn tạo ra nền tảng dữ liệu minh bạch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp bền vững cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới. Với các quy định về thuế và hóa đơn điện tử, có thể xem là “chắp cánh” để DNNVV chuẩn hóa quản trị, khơi thông nguồn vốn tín chấp và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

HẠNH NHUNG