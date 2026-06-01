Thành ủy TPHCM điều động lãnh đạo một số phường

Ngày 1-6, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì và trao quyết định.

Cùng dự có đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương cùng dự.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lê Trần Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thạnh Mỹ Tây, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông đến nhận công tác tại UBND TPHCM để được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong khẳng định, việc sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ là công việc thường xuyên nằm trong chủ trương chung của Thành ủy TPHCM nhằm phát huy tốt nhất năng lực, sở trường của cán bộ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ và các hoạt động ở cơ sở hiện nay rất quan trọng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nêu rõ, lãnh đạo ở cơ sở là vị trí rất quan trọng, quyết định rất lớn đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự ổn định, góp phần thúc đẩy địa phương và TPHCM phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Phân tích phường An Khánh là địa bàn trọng điểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM giao nhiệm vụ đồng chí Lê Trần Kiên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác; nhanh chóng tiếp cận ngay công việc cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường triển khai ngay các nhiệm vụ mà TPHCM giao, đảm bảo hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đối với phường An Phú Đông, đồng chí Lê Quốc Phong phân tích đây là địa phương giàu truyền thống, giàu tiềm năng phát triển. Với kinh nghiệm gần 26 năm công tác ở cấp sở, đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để cùng với tập thể đóng góp nhiều hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển phường.

Giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Minh Chánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tin tưởng, đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực để cùng với tập thể Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, nhất là trong việc phát huy các cơ chế, chính sách nêu trong nghị quyết để nhanh chóng tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

