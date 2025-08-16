Thêm 2 trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày 16-8, Sở Y tế TPHCM đã ra mắt và đi vào hoạt động 2 Trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, nâng tổng số trạm cấp cứu lên 49 trạm.

Các đại biểu cắt băng khánh thành ra mắt Trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM)

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thời gian qua, ngành y tế thành phố đã từng bước chuẩn hóa quy chế phối hợp giữa cấp cứu ngoại viện và nội viện, tăng cường sự gắn kết giữa các bệnh viện với hệ thống cấp cứu 115. Lực lượng tham gia cấp cứu ngoại viện cũng được đào tạo chuẩn hoá theo hướng tiếp cận và xử trí theo vấn đề ưu tiên ABCDE theo tài liệu hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) và Liên đoàn Cấp cứu quốc tế (IFEM).

Để đảm bảo cho hoạt động của toàn hệ thống cấp cứu ngoại viện được thông suốt, hiệu quả, tổng đài 115 đã được đầu tư, trang bị hiện đại. Từ đầu năm 2021, Trung tâm Cấp cứu 115 đã triển khai hệ thống phần mềm điều phối cấp cứu, hệ thống này giúp tối ưu hóa quy trình tiếp nhận cuộc gọi, phân tích tình trạng cấp cứu theo thời gian thực, đồng thời tự động điều phối xe cứu thương đến các điểm phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, tổng đài 115 đã triển khai hoạt động tư vấn, hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại, vừa trấn an vừa giúp người dân có thể thực hiện được những việc nên làm trong khi chờ kíp cấp cứu đến, thậm chí có thể hướng dẫn sơ cứu từ xa. Quy trình hướng dẫn hồi sinh tim phổi, sơ cứu hóc dị vật,… qua điện thoại thực sự đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch trong thời gian qua.

Trước đó, tại khu vực Bình Dương, Sở Y tế TPHCM đã ra mắt 2 trạm cấp cứu vệ tinh 115 thuộc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Quân y 4.

"Việc mở rộng mạng lưới các trạm cấp cứu vệ tinh tại 2 khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu nhằm giúp cho người dân sinh sống tại đây có thể sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện của hệ thống y tế TPHCM. Việc tăng thêm nhiều trạm vệ tinh tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những hoạt động cấp bách và sẽ tiếp tục được ngành y tế triển khai trong thời gian tiếp theo", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Đồng thời, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết, theo kế hoạch, vào cuối năm 2025, ngành y tế thành phố sẽ khởi công xây dựng mới Trung tâm Cấp cứu 115 tại Cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên, kỳ vọng đây là một Trung tâm Cấp cứu hiện đại đạt chuẩn quốc tế, là một trong những điều kiện không thể thiếu khi chuyển đổi hoạt động cấp cứu ngoại viện trên địa bàn thành phố theo hướng chuyên nghiệp.

